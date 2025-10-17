Uomini e Donne, forti critiche per Federico Mastrostefano: sta prendendo in giro tutti?

News VIP

Dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne, i fan si scagliano contro Federico Mastrostefano e il suo percorso nel dating show di Canale 5.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Federico Mastrostefano ha combinato un bel guaio con Francesca e Agnese De Pasquale. Mentre Maria De Filippi se la ride e lo perdona, il pubblico trova il comportamento di Federico davvero inaccettabile e crede che il cavaliere stia prendendo in giro tutti.

Uomini e Donne, Federico nel caos

Da quando è tornato nello studio di Uomini e Donne, Federico Mastrostefano ha attirato l’attenzione del pubblico del dating show di Maria De Filippi. L’ex tronista, infatti, sta replicando il suo percorso di diversi anni fa, uscendo con diverse dame, cercando di incastrare gli appuntamenti uno vicino all’altro, senza alcun rispetto per le dame che lo stanno conoscendo meglio. Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Federico è stato incommentabile. Il cavaliere, infatti, ha baciato appassionatamente Agnese dopo la puntata precedente, ma ha mantenuto l’appuntamento con Francesca con la speranza poi di raggiungere la dama dagli occhi azzurri per cena.

Le cose, tuttavia, hanno preso una piega inaspettata quando Federico si è trattenuto più del previsto con Francesca, e si è presentato in albergo da Agnese brillo perché non regge molto bene l’alcol. Dal racconto di Francesca e Federico, poi, emerge che il cavaliere ha fatto leggere i messaggi di Agnese anche a lei per farsi consigliare. In studio si è scatenato il caos ma Maria ha perdonato il cavaliere, ridendo sotto i baffi per la situazione assurda che ha creato. Agnese si è infuriata e ha dichiarato di non voler più continuare questa conoscenza, anche se sappiamo grazie alle anticipazioni che farà un passo indietro, cedendo nuovamente a Federico nelle prossime puntate.

Uomini e Donne, Federico nel mirino dei fan

Mentre Maria De Filippi si è divertita a vedere Federico Mastrostefano in difficoltà nello studio di Uomini e Donne, alle prese con i suoi modi assurdi di corteggiare le dame senza tanto rispetto, il pubblico del dating show di Canale 5 non ha gradito questa scenetta. I fan, infatti, si sono scatenati sul web attaccando apertamente l’ex tronista di Uomini e Donne, che secondo molti è tornato nel programma solo alla ricerca di nuova popolarità e non dell’amore.

In effetti il suo percorso fino ad ora non è positivo, è solo una grande comica che sta anche stancando perché non è brillante come si spera. Insomma, Mastrostefano è bocciato su tutta la linea e difficilmente farà cambiare idea al pubblico se continua a comportarsi così. Chissà se Federico ci farà ricredere nelle prossime puntate, prendendo una decisione più decisa.

