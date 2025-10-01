Uomini e Donne, Flavio Ubirti svela: "Non sono un 'malessere', ancora non mi sono abituato al successo"

News VIP

Intervistato dal magazine di Uomini e Donne, il nuovo tronista Flavio Ubirti ha rivelato che tipo di relazione cerca e quanto ancora stenti a credere al successo raggiunto in tv!

Flavio Ubirti è il nuovo tronista di Uomini e Donne: dopo aver conquistato il pubblico di Canale5 come tentatore di Temptation Island con la sua avvenenza, il single ha deciso di mettersi in gioco nel dating show di Maria De Filippi e trovare l'amore. Al momento, il suo trono ha regalato un colpo di scena interessante, con l'addio di una sua corteggiatrice, Sara, diventata a sua volta tronista, dopo un'esterna andata male con Flavio. Ma, in attesa di scoprire quali saranno gli sviluppi del suo percorso, Flavio si è raccontato al magazine ufficiale del programma, svelando i suoi sogni e aspirazioni.

Uomini e Donne, Flavio Ubirti confessa: "Non mi sono ancora abituato al successo"

Fin dalla prima puntata di Temptation Island 2025, Flavio Ubirti ha conquistato il cuore del pubblico da casa con il suo sorriso e la sua avvenenza. L'entusiasmo per Flavio è stato tale che quando è stato chiaro che sarebbe rimasto single, gli è stato offerto il ruolo di tronista nella nuova edizione di Uomini e Donne. Un onore che il calciatore ha accettato di buon grado e lo ha portato a sedere sulla sedia rossa. Educato e sorridente, Flavio è solo agli inizi del suo percorso, ma ancora non riesce a credere di essere diventato un personaggio così famoso nel panorama dei programmi Fascino.

Al magazine ufficiale del dating show, infatti, ha rivelato: "Adesso sono consapevole che di essere piaciuto al pubblico di TI, ma ci ho messo un po' a rendermene conto. Inizialmente mi sembrava tutto così strano e surreale. Non riuscivo a capire quanto questa cosa potesse essere normale [...] Mi sono reso conto nei giorni successivi, quando le persone mi riconoscevano e mi fermavano per strada".

Il tronista ha raccontato che grazie alla sua educazione e all'amore dei genitori ha capito fin da ragazzo cosa significasse assumersi le proprie responsabilità e questo ha portato anche sua madre e suo padre a fidarsi maggiormente di lui: "Mi hanno lasciato più libertà, mi hanno dato il potere di scegliere per quanto riguardava le mie cose". Da quando aveva 7 anni ha iniziato a giocare a calcio e anche lo sport è stato fondamentale nella sua formazione, perché gli ha insegnato disciplina, la voglia di vincere in maniera onesta e di giocare in gruppo.

Uomini e Donne, Flavio Ubirti svela: "Non sono un 'malessere'. Il mio tipo ideale? Una bellezza come Federica Nargi"

Nel raccontare della simpatia che ha suscitato nelle spettatrici, Flavio Ubirti ha sottolineato che è rimasto sorpreso e colpito che molte donne avessero notato il suo modo di fare, la sua maturità, nonostante abbia solo 24 anni: "Per me l'educazione, garbo e rispetto sono fondamentali. Il fatto di sembrare più grande dei miei 24 anni lo attribuisco al fatto di essere arrivato a giocare in prima squadra già a 15 anni. Rapportarmi con persone più grandi di 10 o 20 anni mi ha spinto a crescere velocemente. In poco tempo ho cambiato mentalità". Nel suo passato c'è stata una storia d'amore molto importante durata ben 4 anni, terminata a causa di litigi e un sentimento che era oramai cambiato del tutto.

Attualmente, ha raccontato il tronista, non ha un ideale di donna ben preciso, anche se ammira una bellezza come quella di Federica Nargi. Scherzando, Flavio ci ha anche tenuto a sottolineare di "non essere un malessere" perché, a suo avviso, una storia d'amore dovrebbe far stare bene le persone, essere un'aggiunta positiva alla sua vita e non negativa. Nella lunga storia di tronisti di Uomini e Donne, Flavio ha rivelato di aver preso a modello due recenti protagonisti del trono classico:

"Mi sono piaciuti molto la spontaneità di Martina (De Ioannon ndr) e la semplicità e i modi di Gianmarco (Steri ndr)"

