Uomini e Donne, Federico Mastrostefano commenta il ritorno e rivela quali Dame lo hanno colpito

Irene Sangermano

Federico Mastrostefano commenta il suo ritorno a Uomini e Donne e svela quali dame lo hanno colpito maggiormente.

Uomini e Donne, Federico Mastrostefano commenta il ritorno e rivela quali Dame lo hanno colpito

Federico Mastrostefano è tornato nello studio di Uomini e Donne circa quindici anni dopo la sua esperienza come tronista del dating show di Maria De Filippi. Maturato ma non eccessivamente cambiato, il nuovo cavaliere del trono over svela che impressione gli ha fatto trovarsi nel parterre e quali dame lo hanno colpito maggiormente.

Uomini e Donne, Federico Mastrostefano commenta il ritorno

Nella stagione 2008/2009 di Uomini e Donne Federico Mastrostefano ha portato avanti uno dei troni più divertenti e particolari nella storia del programma con un percorso durato quasi un anno, segnato dalle forti dinamiche create soprattutto dalla rivalità tra le sue corteggiatrici Eliana Michelazzo e Pamela Compagnucci. Alla fine Stefano spiazza scegliendo Pamela come sua compagna ma nel 2010 la love story finisce durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi e la rottura avviene in diretta. Ora, Federico è tornato come cavaliere del trono over di Uomini e Donne e ha attirato l’attenzione di alcune dame del parterre femminile, in particolare di Rosanna Siino tornata in studio dopo la rottura con Giuseppe Molonia, e Agnese De Pasquale.

“Nel 2009 ero tronista: venivo corteggiato. Oggi, invece, sono io a corteggiare: è tutta un’altra musica e, a dirla tutta, non sono neppure così bravo. Nel tempo mi sono impigrito. Avendo ricoperto quel ruolo, sia all’interno della trasmissione sia fuori, non ne avevo bisogno. Inoltre, nella mia vita sono quasi sempre stato fidanzato”.

Ha raccontato Federico al settimanale ufficiale di Uomini e Donne, ammettendo di doversi allenare nuovamente a corteggiare. Mentre le Anticipazioni delle registrazioni ci rivelano che Agnese sarà in lacrime per lui nelle prossime puntate del programma in onda su Canale 5, Federico racconta le prime impressioni in studio.

Uomini e Donne, Federico svela quali dame lo attraggono

Come rivelato anche nello studio di Uomini e Donne parlando delle sue relazioni passate, Federico Mastrostefano ha confermato che nella sua vita gli è capitato più volte di lasciare che di essere lasciato. Non per questo, tuttavia, ha sofferto meno dopo tanti anni di relazione dovendo prendere per primo la scelta. Parlando, invece, dei suoi colleghi del trono over, Federico ha ammesso di stimare molto Francesco per il suo grande impegno in Africa come volontario mentre non è ancora certo di chi gli sta davvero molto antipatico. E per quanto riguarda le dame invece?

“Sono molto belle tutte. Chi può spiccare di più? Per me Rosanna, Agnese, Federica, ma anche le altre donne sono bellissime”.

Ha confidato Federico che di certo non si lascerà scappare l’occasione di conoscerne il più possibile, visti i suoi precedenti quando era sul trono. Mastrostefano ha poi ammesso che il suo grande desiderio è quello di diventare padre, credendo molto nel valore della famiglia. A Uomini e Donne troverà ancora l’amore?

