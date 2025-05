Uomini e Donne, ex gieffino proposto come nuovo Tronista: l’indiscrezione

News VIP

Un noto ex concorrente del Grande Fratello sarebbe stato preso in considerazione come nuovo tronista di Uomini e Donne. Ecco chi è.

La stagione televisiva di Uomini e Donne volge al termine ma sembra che Maria De Filippi stia già pensando ai tronisti della prossima edizione su Canale 5. Secondo una recente indiscrezione, la presentatrice avrebbe messo gli occhi su un noto ex concorrente del Grande Fratello che sarebbe pronto a dire di sì a questa avventura. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Maria pensa ai nuovi tronisti

Il percorso di Gianmarco Steri come tronista di Uomini e Donne è stato un grande successo televisivo, pur avendo profondamente diviso il pubblico che forse si aspettava qualcosa di diverso dal tronista romano, e Mediaset ha deciso di accaparrarsi lo share stellare che Maria De Filippi è sempre in grado di incassare, mandando in onda la scelta di Gianmarco in prima serata su Canale 5. Dunque la stagione televisiva di Uomini e Donne volge al termine tra pochi giorni ma sembra che la presentatrice sia già a lavoro per la prossima edizione. Poche settimane fa, infatti, si è diffuso un gossip interessante che riguarda Francesca Tocca come nuova tronista. La bellissima e sensuale ballerina professionista di Amici ha messo fine definitivamente al suo matrimonio con Raimondo Todaro, dopo una forte crisi e un riavvicinamento che, tuttavia, non ha funzionato.

La notizia si è diffusa su tutti i social, dal momento che Francesca è molto amata, ma ci sono stati pareri discordanti su questo scenario dal momento che molti vorrebbero continuare a vedere volti sconosciuti sul trono mariano. Si è parlato anche dell’opzione di riproporre una dama del trono over come tronista, come nel caso di Ida Platano dato che da sola ha fatto picchi di share davvero esagerati, e la scelta potrebbe ricadere su Sabrina Zago, la dama sfortunata in amore ma che ha comunque tanti fan. Nel frattempo, arriva una nuova indiscrezione inaspettata che anticipa il nuovo tronista di Uomini e Donne a settembre 2025, un grande protagonista del Grande Fratello, il reality show in onda su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, ex gieffino sul trono a settembre?

Mentre la stagione di Uomini e Donne volge al termine, i fan sono già incuriositi dalle prime anticipazioni sulla nuova edizione di settembre 2025. Nelle ultime ore, Deianira Marzano ha lanciato uno scoop sul nuovo tronista, che sarebbe un volto noto del Grande Fratello pronto a mettersi in gioco nello studio del dating show di Maria De Filippi. Ecco cosa ha rivelato l’esperta di gossip su Instagram:

"Un ex del Grande Fratello è super richiesto per il prossimo trono di Uomini e donne. Accetterà di mettersi in gioco”.

Insomma, sembra che ci sia già stato un contatto tra la redazione di Uomini e Donne e l’ex concorrente del Gf, ma di chi si tratta? L’ipotesi più accreditata è che la persona in questione sia Lorenzo Spolverato, rimasto single dopo essere stato piantato in diretta da Shaila Gatta, con la quale non è riuscito a recuperare il rapporto dopo la fine del reality show condotto da Alfonso Signorini. Certo ci sono anche altri nomi in lizza come quello di Federico Chimirri, che è piaciuto moltissimo al pubblico nonostante sia stato poche settimane in gioco.

