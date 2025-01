Uomini e Donne, ex volto di Temptation Island sulla scelta di Martina De Ioannon: "Bel trono, ma Gianmarco Steri..."

News VIP

Il trono di Martina De Ioannon continua a essere argomento di discussione: anche Siria Pingo ha deciso di rompere il silenzio e commentare la scelta della sua ex compagna di avventura che è ricaduta su Ciro Solimeno.

La storia d'amore nata nello studio di Uomini e Donne tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno prosegue a gonfie vele. A commentare il percorso sul trono della romana è arrivata l'ex volto di Temptation Island Siria Pingo che, intervistata da Lorenzo Pugnaloni, si è sbilanciata anche su Gianmarco Steri.

Siria Pingo si sbilancia su Martina De Ioannon

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono la nuova coppia di Uomini e Donne. Ricordiamo che la bella tronista romana ha deciso di concludere il suo percorso insieme al corteggiatore partenopeo, preferendolo a Gianmarco Steri, che però ha ricevuto la proposta da parte di Maria De Filippi di salire sul trono.

A commentare il percorso di Martina nel dating show di Canale 5 è arrivata un'ex protagonista della passata edizione di Temptation Island. Stiamo parlando di Siria Pingo che, ospite nell'ultima puntata di Casa Lollo, ha innanzitutto smentito le voci sua una presunta crisi con il fidanzato Matteo Vitali e poi svelato il suo pensiero sulla sua ex compagna di avventura. Siria ha confessato di aver seguito con interesse l’evoluzione del trono di Martina e si è detta sorpresa dalla decisione finale:

Ho visto tutto il trono, non posso negarlo. Bel trono. Pensavo scegliesse Gianmarco, ero convintissima. Vedevo una sorta di luce negli occhi quando lo vedeva e invece ha scelto Ciro. Avendo conosciuto Martina lei è sempre stata sicura delle sue scelte, anche riguardo Raul lo era. Quindi credo che non tornerà mai indietro. Non scenderà mai per Gianmarco. Credo che Martina e Ciro debbano ancora viversi, sotto le telecamere è tutto amplificato e anche il pubblico fa tanto. Devono ancora conoscersi per bene.

Dopo aver elogiato la determinazione e sicurezza di Martina, Siria ha poi rivelato di essere rimasta piacevolmente colpita da Gianmarco. A proposito della scelta di far diventare l'ex corteggiatore romano il nuovo tronista di Uomini e Donne, l'ex volto del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ha dichiarato:

Mi ha emozionato tantissimo la puntata di Gianmarco, quando si è seduto sul trono. Spero che scendano ragazze realmente interessate a lui, è proprio un bravo ragazzo.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne

Martedì 28 gennaio 2025 sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, Maria De Filippi ha mostrato a tutti i presenti in studio le prime esterne di Tina Cipollari e Gianmarco Steri. Gli incontri sono stati principalmente conoscitivi, senza particolari sorprese o colpi di scena.

Per quanto riguarda Francesca Sorrentino, invece, ha scelto di uscire solo con Gianluca Costantino. L'incontro è stato molto positivo e, una volta tornati in studio, entrambi hanno sottolineato di trovarsi bene insieme e di percepire una crescita nel loro rapporto. Tuttavia, il bacio non è ancora scattato. La situazione tra i due ha parecchio infastidito e deluso Gianmarco Meo.

Con grande sorpresa ed entusiasmo di tutti, è stata presentata una nuova tronista. Lei è Chiara, 23enne romana. Fin da subito è apparsa molto semplice, genuina e visibilmente emozionata. Per lei sono scesi i primi corteggiatori con il classico appuntamento al buio. Per saperne di più non ci resta che attendere le nuove puntate del dating show condotto da Maria De Filippi. Uomini e Donne vi aspetta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14.45 su Canale 5.

