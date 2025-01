Uomini e Donne, Tina Cipollari nuova tronista: le parole sull’ex marito Kikò Nalli

News VIP

Tina Cipollari è la nuova tronista di Uomini e Donne e il publico del dating show di Maria De Filippi ne è entusiasta. Ecco cosa ha rivelato sull’uomo dei suoi sogni e sull’addio a Kikò Nalli.

Grandi novità a Uomini e Donne. Maria De Filippi ha deciso di dare nuovamente la possibilità a Tina Cipollari di vestire i panni di tronista, a distanza di vent’anni dalla sua avventura nel dating show di Canale 5. Ecco che uomo cerca e le sue parole sul rapporto con l’ex marito Kikò Nalli.

Uomini e Donne, Tina Cipollari è la nuova tronista!

Maria De Filippi sa sempre come sorprendere il pubblico dei suoi programmi su Canale 5 e bisogna ammettere che le sue scelte si rivelano spesso e volentieri geniali, soprattutto quelle più inaspettate. La presentatrice, infatti, ha deciso di offrire a Tina Cipollari la possibilità di tornare a vestire i panni di tronista, ruolo che nel 2002 la rese famosa sul piccolo schermo portandola poi a diventare l’opinionista già amata della televisione italiana. Tina ha accettato di buon grado questa possibilità e, nell’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato di averla colta al balzo perché sono troppi anni che vive come una donna single e sente che questo è il momento giusto per trovare un compagno. Ma come deve essere l’uomo dei suoi sogni?

Tina vorrebbe un uomo maturo, tra i 63 e i 75 anni, che oltre ad essere generoso e amante dei viaggi, deve essere anche ricco. Una qualità che ha sempre portato avanti anche consigliando le dame del parterre femminile del trono over, perché secondo lei ha il suo peso soprattutto arrivati ad una certa età. Senza peli sulla lingua e con una verve unica, Cipollari ha poi spiegato di non avere un vero e proprio prototipo di bellezza, ammettendo di non guardare particolarmente l’aspetto fisico ma piuttosto di cercare un uomo che sia intelligente e che sia in grado di stupirla. Tina siederà sul trono al fianco di Gianmarco Steri, la non scelta di Martina De Ioannon che ha preferito Ciro Solimeno al bel corteggiatore romano, e per lui c’è stato già un enorme successo dato che sono arrivate in redazione circa 8mila richieste da parte di potenziali corteggiatrici. Vent’anni fa, Cipollari ha conosciuto a Uomini e Donne il suo ex marito con il quale ha vissuto una lunga storia d’amore diventando mamma di tre bambini, ma oggi ha capito che quello che si crea nel programma non sempre rispecchia poi la realtà.

Uomini e Donne, Tina Cipollari torna a parlare di Kikò Nalli

Nel 2002, come una moderna Marilyn Monroe, Tina Cipollari è stata nominata tronista di Uomini e Donne e ha fatto un percorso emozionante, finendo con l’innamorarsi di Kikò Nalli con il quale ha costruito poi, negli anni, un’intensa storia d’amore e una bella famiglia. I due, tuttavia, si sono lasciati e hanno deciso di separarsi ufficialmente e ora, che è pronta a tornare come tronista per la seconda volta, Cipollari ha raccontato cosa è successo e cosa si è rotto nella loro relazione.

“Non c’è qualcosa in particolare che non abbia funzionato. Nel senso che tra noi non ci sono stati torti o dispetti. Semplicemente nel corso della nostra storia sono emersi dei suoi difetti di cui prima non mi ero accorta e che non ero più disposta a sopportare. Ma credo che la stessa cosa l’abbia vissuta lui. In ogni caso non ci siamo separati litigando: è stata una scelta condivisa. Tant’è che anche oggi abbiamo un ottimo rapporto […] All’inizio lo avevo vissuto un po’ come un gioco. Poi, chiaramente, quando mi sono trovata ad affrontare la quotidianità e le difficoltà di costruire una famiglia, ho capito che c’erano tanti aspetti non semplici”.

Insomma, nessuna mancanza di rispetto come si è ipotizzato per lungo tempo, ma semplicemente la consapevolezza che il rapporto era ormai troppo cambiato per essere recuperato. Tina ora è pronta a trovare nuovamente l’amore, anche se non ci sarà Giorgio Manetti alla sua corte. La nuova tronista ha ammesso di non aver pensato al primo appuntamento perfetto, ma è certa che sarebbe giusto organizzare qualcosa di semplice ma anche con qualche sprizzo di fantasia. Un esempio? Una bella serata in una baita di montagna.

