Uomini e Donne, ex tronista è diventata mamma: "Spero che tu prenda tutto dal tuo papà"

L'ex tronista di Uomini e Donne, Samantha Curcio, è diventata mamma del piccolo Santi Leonardo Andrea: ecco le dolci parole d'amore sui social per il compagno.

Fiocco azzurro per un'ex tronista di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Samantha Curcio che, nelle ultime ore, ha annunciato sui social di essere diventata mamma del piccolo Santi Leonardo Andrea, frutto dell’amore con Leonardo Corsaro.

La dedica social della neo mamma Samantha Curcio

Nell'attesa, Samantha Curcio è diventata mamma del suo primo figlio Santi Leonardo Andrea. Ad annunciarlo è stata proprio l'ex tronista curvy del dating show di Canale 5, che ha deciso di intervenire sui social e pubblicare una dolcissima dedica al compagno e neo papà Leonardo Corsaro:

A te, Santi Leonardo Andrea. Quando ho scelto di volere un figlio, io l’ho immaginato solo con tuo papà. Lui è un uomo raro, ha un’etica fuori dal comune, un altruismo che non ostenta e una forza silenziosa che protegge. Spero che tu prenda tutto da lui (vabbè quasi tutto), dalla sua capacità di restare sempre integro moralmente al suo modo di guardare le persone senza mai giudicarle, con infinita umanità ed umiltà. Siamo fortunati, io e te. Io perché l’ho incontrato, tu perché lo potrai chiamare Papà. Casa, lavoro, famiglia, Amici, passione per raccattare vecchie auto e per i panini in autostrada: io ed il Tuo papà siamo diventati un’unica cosa e tu sarai con Noi in questo viaggio. Potrei continuare all’infinito ma mi aspetta un after per imparare ad allattare, d’altronde riuscivamo a fare l’alba in discoteca [...] A chi ci augura ogni bene, auguriamo lo stesso, moltiplicato per tre. GRAZIE dal profondo del nostro cuore. GRAZIE PAPÀ.

La storia di Samantha Curcio

Samantha Curcio è stata la prima tronista curvy di Uomini e Donne nel 2021. Dopo aver trascorso diversi mesi sul trono, la ragazza aveva deciso di lasciare il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi insieme al corteggiatore Alessio Ceniccola. La loro relazione, però, è durata poco e nel giro di qualche mese hanno annunciato la rottura sui social.

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, Samantha ha preferito allontanarsi dalla scena pubblica per proteggere la sua vita privata. Quando ha annunciato la gravidanza, infatti, in pochissimi sapevano del suo fidanzamento con il medico chirurgo Leonardo Corsaro, oggi papà del piccolo Santi Leonardo Andrea.

