Uomini e Donne, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone svelano i loro progetti dopo la nascita del figlio

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono innamoratissimi e presi dal loro primo figlio insieme, Luay. Ecco i progetti futuri della splendida coppia di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone svelano i loro progetti dopo la nascita del figlio

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono due genitori felici e appagati. La coppia di Uomini e Donne ha raccontato in una diretta Instagram le prime settimane dopo l’arrivo di Luay, svelando poi i loro progetti per il futuro.

Uomini e Donne, tutta la felicità di Asmaa e Cristiano

La love story di Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone è nata da un gioco di sguardi e complicità nello studio di Uomini e Donne, e non sono di certo mancati i colpi di scena. La coppia, dopo aver lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi, ha affrontato due grandi crisi ma tutto si è risolto per il meglio, tanto da annunciare poi di essere in attesa del loro primo figlio insieme. Asmaa e Cristiano sono tornati nello studio di Uomini e Donne per parlare della gravidanza e qui, con la complicità dei cavalieri del parterre maschile del trono over, il pugile ha fatto una romantica proposta di nozze che ha molto emozionato i presenti.

Finalmente Luay è nato e ora Asmaa e Cristiano sono al settimo cielo, nonostante qualche critica alla quale l’ex dama ha replicato con grande intelligenza sui social. E proprio su Instagram, dove sono molto amati e seguiti, i due hanno voluto avviare una diretta per raccontare come stanno vivendo questo periodo di grande cambiamento ma anche di grande gioia. Asmaa ha ammesso di essere sorpresa dalla reazione del figlio maggiore Fares, nato da una precedente relazione, che ha accolto benissimo il fratellino e così tutti stanno vivendo in un ambiente sereno come una grande famiglia allargata, avendo conservato anche con il padre del primogenito un bel rapporto.

Uomini e Donne, Asmaa e Cristiano si trasferiscono?

Durante la diretta social con i loro fan su Instagram, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone hanno raccontato le prime settimane da nuova famiglia con l’arrivo del figlio Luay. L’ex dama di Uomini e Donne ha svelato di aver fatto un parto naturale ma indotto dieci giorni prima della scadenza. Inizialmente non avrebbe voluto allattare ma Luay si è attaccato subito senza sforzo e così ha deciso di proseguire con l’allattamento al seno, alternando quello con latte artificiale. Asmaa ha poi fatto i suoi complimenti a Cristiano che si è rivelato un padre incredibile e presente. Spesso, infatti, gli uomini hanno più difficoltà ad abituarsi alla situazione dopo il parto, invece lui ha subito preso le redini della situazione non l’ha mai lasciata sola.

“Non andremo a vivere a Bari, il nostro amore e la nostra famiglia sono nate in Emilia Romagna e resteremo senza dubbio qui, in Puglia ci andiamo in vacanza, siamo tornati ieri”.

Ha poi specificato la coppia, ammettendo di essere davvero felice e di non avere nessun rimpianto per come la loro vita è cambiata nel giro di un mese, dato che sono al settimo cielo e tutto sembra essere così naturale.

