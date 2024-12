Uomini e Donne, ex protagonisti del dating show contro Michele Longobardi: "Senza rispetto"

News VIP

La vicenda di Michele Longobardi a Uomini e Donne è stata commentata anche da altri protagonisti del dating show. Ecco cosa hanno detto!

Contro Michele Longobardi, tronista dell'attuale edizione di Uomini e Donne, si sono scagliati diversi ex protagonisti del dating show: la vicenda del protagonista del trono classico ha, infatti, fatto il giro del web e molti ex volti legati al programma di Maria De Filippi hanno deciso di dire la loro sulla figuraccia di Michele.

Uomini e Donne, ex protagonisti del dating show contro Michele Longobardi

Diversi ex protagonisti di Uomini e Donne si sono scagliati contro Michele Longobardi, dopo la figuraccia del tronista in trasmissione. Molti degli ex corteggiatori o tronisti hanno trovato molto irrispettoso quanto accaduto, così, hanno espresso il loro sdegno per la vicenda che ha riguardato il tronista napoletano.

Michele Longobardi, come hanno svelato le ultime Anticipazioni sulle prossime registrazioni di Uomini e Donne, è stato cacciato dal programma in seguito alla violazione del regolamento del dating show. Il tronista, infatti, è stato smascherato da una sua ex corteggiatrice, Mary, che ha rivelato che usava un profilo Instagram fake per contattare le corteggiatrici. Ma a provocare uno scandalo è stata una segnalazione telefonica da parte di una ragazza, Alessandra, che ha rivelato che lei e Michele Longobardi si frequentavano di nascosto, all'insaputa di tutta la redazione.

Vista la situazione, le corteggiatrici presente in studio non hanno trattenuto lo sdegno e si sono scagliate contro Michele, che è scoppiato a piangere ed è stato poi invitato dalla padrona di casa a lasciare gli studi Elios. Il tronista si era presentato alla seconda registrazione, avvenuta ieri, mercoledì 18 dicembre, nella speranza di poter effettuare una scelta tra Amal e Veronica, ma la segnalazione della ragazza con cui si era frequentato in segreto ha rovinato i suoi piani. Amal e Veronica non ne hanno voluto più sapere di lui e a Michele non è rimasta altra scelta che lasciare lo studio, con la coda fra le gambe e tra lo sdegno dello studio e degli opinionisti. Dopo che Michele è stato smascherato e cacciato, è arrivata anche la reazione social di Amal e Veronica.

Uomini e Donne, la figuraccia di Michele Longobardi non passa inosservata: la reazione di alcuni ex volti del dating show

L'enorme figuraccia di Michele Longobardi a Uomini e Donne è diventata virale sul web e nel giro di poche ore anche diversi ex protagonisti del dating show hanno detto la loro sulla vicenda. Anche nel caso di Alessio Pecorelli alcuni ex volti della trasmissione Fascino decisero di intervenire e criticarono la mancanza di rispetto di Pecorelli, che aveva provato a ingannare la redazione, violando a loro insaputa il regolamento.

Anche verso Michele Longobardi ci sono state critiche molto dure: il tronista, infatti, è stato criticato sia dall'ex tronista Manuela Carriero, che aveva corteggiato lo scorso anno, ma anche da Claudia Dionigi. Quest'ultima ha vissuto l'esperienza del trono classico come corteggiatrice e ha ricondiviso un articolo di Isa&Chia che riportava della cacciata di Michele da Uomini e Donne ha così commentato:

"Ma questi la faccia come il c*** proprio! Dove la prendono?"

Anche Samuele Carniani ha ritenuto irrispettoso il comportamento di Michele Longobardi e ha pubblicato sui social un breve commento, dichiarando che il tronista si è mostrato ingrato vista l'opportunità che gli è stata offerta: "Invece di ringraziare ed essere grati per l'opportunità. Bah, siete dei cogli***".

