Uomini e Donne: Michele Longobardi smascherato e cacciato dallo studio, la reazione social della corteggiatrice Amal

Gossip TV

La corteggiatrice Amal sbotta sui social e commenta sui social la fine del trono di Michele Longobardi: il tronista di Uomini e Donne è stato cacciato perché frequentava di nascosto Alessandra Fumagalli, ex scelta di Luca Daffrè.

Michele Longobardi ha concluso il suo percorso sul trono di Uomini e Donne nel peggiore dei modi. Durante l'ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi, infatti, il giovane tronista campano è stato letteralmente smascherato dalla redazione e invitato a lasciare per sempre lo studio.

Michele Longobardi nel caos

Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne uno dei protagonisti del trono classico è stato smascherato! Stiamo parlando di Michele Longobardi, che ha iniziato una frequentazione, all'insaputa delle sue corteggiatrici e della redazione, con Alessandra Fumagalli, ex scelta di Luca Daffrè.

Come riportato da Lorenzo Pugnaloni, a svelare la verità è stata la stessa Alessandra, che durante la registrazione del dating show di Canale 5 ha consegnato alla redazione tutte le prove necessarie a confermare che lei e Michele si stavano realmente frequentando lontano dalle telecamere. "La redazione ha ricevuto materiale inequivocabile che dimostra come Michele abbia mantenuto la relazione al di fuori del programma, mentre portava avanti il percorso come tronista" ha detto Maria De Filippi smascherando così il ragazzo, che non ha potuto fare altro che abbandonare in lacrime il suo trono.

Amal contro Michele

Dopo Alessio Pecorelli, anche Michele Longobardi è stato cacciato da Uomini e Donne per aver mentito a tutti: dalle corteggiatrici alla redazione del programma fino al pubblico di Canale 5. Un comportamento davvero irrispettoso quello assunto dal giovane tronista campano, che ha deluso tutti e provocato la dura reazione di diversi volti del programma.

Dopo Veronica, che lo ha definito il "peggior tronista di sempre" e preso in giro su Instagram, anche Amal Kamal ha deciso di rompere il silenzio sui social e dire la sua. La corteggiatrice non ha fatto nomi, ma il popolo del web ha capito subito che il post pubblicato era indirizzato a Michele: "Ignorare i segnali negativi perché vuoi vedere il lato positivo delle persone ti costerà caro in futuro".

Ma non è finita qui perché anche Manuela Carriero ha rilasciato una lunga intervista a Pugnaloni in cui ha commentato il percorso di Michele a Uomini e Donne. Stando a quanto rivelato dalla ragazza, il campano anche con lei avrebbe cercato di mettersi in contatto al di fuori della trasmissione. "Credo che il suo intento fosse quello di tenerle tutte per allungare il brodo. lo gli avevo dato il beneficio del dubbio, ma non mi sbagliavo. Non è una persona vera e onesta" ha confessato l'ex tronista accusando Longobardi di non essere una persona sincera.

Scopri le ultime news sui protagonisti di Uomini e Donne.