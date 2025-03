Uomini e Donne, ex protagonista del programma pizzicata in compagnia di Giacomo Giorgio!

News VIP

Sembra che una nota ex protagonista di Uomini e Donne abbia iniziato una relazione con uno degli attori di punta di Mare Fuori. Ecco tutte le indiscrezioni.

C’è del tenero tra una nota ex protagonista di Uomini e Donne e Giacomo Giorgio, attore di Mare Fuori? Stando alle ultime indiscrezioni, i due sarebbero stati avvistati insieme in un noto locale di Milano, mentre si lasciavano trasportare da baci roventi e appassionati. Ecco tutti i dettagli sul gossip.

Uomini e Donne, ex protagonista fidanzata con Giacomo Giorgio?

Tra i volti più amati di Mare Fuori, la fiction della Rai che è diventata cult tra gli spettatori con milioni e milioni di visualizzazioni e una grande attesa per la messa in onda della nuova stagione, che arriverà preso prima su Rai Play e poi in chiaro, c’è senza dubbio Giacomo Giorgio. L’attore ha fatto un bel salto in avanti nella sua carriera dopo aver prestato il volto a Ciro Ricci, interpretando vari ruoli sempre con giudizi più che positivi. La vita privata di Giacomo, tuttavia, rimane ancora avvolta nel mistero dato che gli vengono attribuiti costantemente flirt che poi è lui stesso a smentire, come quello con Beatrice Vendramin con la quale ha recitato in “Noi siamo leggenda”.

Più recentemente, poi, l’attore è stato avvistato con Victoria Stella Doritou, meravigliosa modella nonché ex fidanzata del cantante Irama. Tra i due c’è del tenero? Gli atteggiamenti descritti durante la cena insieme hanno fatto pensare di sì, ma ora il portale VeryInutilPeople diffonde un nuovo pettegolezzo che cambia tutto. Una fan della pagina Instagram, infatti, ha assicurato che Giacomo era al Volt di Milano con Desirèe Popper, ex protagonista di Uomini e Donne ora attrice, che ha lavorato con lui anche in Mare Fuori nei panni della moglie del Comandante. Stando alle dichiarazioni dell’utente, i due sarebbero stati avvistati mentre si baciavano appassionatamente all’ingresso della sala, noncuranti di essere visti insieme.

Uomini e Donne, cosa accadrà nelle prossime puntate?

Mentre un’ex protagonista di Uomini e Donne trova l’amore con uno degli attori di Mare Fuori, in studio succederà un po’ di tutto nelle nuove puntate del dating show di Maria De Filippi. Le Anticipazioni, infatti, ci rivelano che Gianmarco svelerà quale corteggiatrice lo attrae di più, dopo essersi scambiato un bacio con Francesca. Tina Cipollari continua la conoscenza di Cosimo dopo il weekend a Parigi, e sembra che tra loro ci sia un bel feeling, per poi tornare a prendere di mira Gemma Galgani con un nuovo scherzo ovvero un nuovo gavettone in pieno volto. Ottime notizie per un volto storico di Uomini e Donne, ovvero Barbara De Santi, che lascerà il programma insieme a Ruggero D’Andrea, il cavaliere che è riuscito a farle battere di nuovo il cuore e per il quale ha avuto un inaspettato colpo di fulmine.

Continua anche la conoscenza burrascosa tra Sabrina e Giuseppe: nelle nuove puntate del programma su Canale 5, la dama ammetterà di essere innamorata del cavaliere ma poi stupirà dichiarando di essere uscita anche con Alessio. Gemma, invece, è presa da Orlando anche se lui ha ricevuto una sorpresa speciale da una dama che è pronta a portarlo via dalla torinese.

