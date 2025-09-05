TGCom24
Uomini e Donne, ex discusso tronista nel cast della nuova edizione di Supervivientes: l'annuncio ufficiale
Uomini e Donne, ex discusso tronista nel cast della nuova edizione di Supervivientes: l'annuncio ufficiale

L'ex tronista di Uomini e Donne, Ivan Gonzalez, è pronto a mettersi in gioco nella nuova edizione di Supervivientes, la versione spagnola de L'Isola dei Famosi: "Torno con più forza, più voglia e..".

Uomini e Donne, ex discusso tronista nel cast della nuova edizione di Supervivientes: l'annuncio ufficiale

Nuova avventura televisiva per Ivan Gonzalez. Dopo aver partecipato a Uomini e Donne come tronista, il modello è pronto a sbarcare a Supervivientes: sarà infatti uno dei concorrenti della nuova edizione della versione spagnola della nostra Isola dei Famosi.

Ivan Gonzalez è un concorrente di Supervivientes: l'annuncio social

Un ex discusso tronista di Uomini e Donne è pronto a mettersi in gioco a Supervivientes! Stiamo parlando di Ivan Gonzalez, protagonista del Trono Classico insieme a Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e Andrea Cerioli. Fra le sue corteggiatrici la bella Natalia Paragoni, oggi compagna di Andrea Zelletta.

A distanza di alcuni anni dalla sua partecipazione al dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, il modello è pronta a lanciarsi in una nuova esperienza televisiva. Ivan, infatti, sarà nel cast della nuova edizione di Supervivientes, la versione spagnola della nostra Isola dei Famosi. Ad annunciarlo è stato il diretto interessato sui social:

8 anni fa mi sono lanciato in questa avventura con una promessa: dare il massimo. Oggi torno a mantenere quella promessa. Grazie di cuore alla squadra che mi ha offerto ancora una volta questa esperienza unica e a tutti coloro che mi supportano dal mio primo salto in elicottero. Torno con più forza, più voglia e con la stessa promessa: lottare fino alla fine, portare la verità come vessillo, dare il meglio di me e dimostrare che niente e nessuno mi fermerà. Voglio che la mia famiglia, i miei amici e tutti voi siate orgogliosi di me. Ci vediamo al mio ritorno, che spero sia tra molto tempo! Vi voglio bene.

Ivan Gonzalez: da Uomini e Donne a Supervivientes

Uomini e Donne sta per tornare con una nuova ed entusiasmante stagione. La prima puntata del dating show di Maria De Filippi andrà in onda il prossimo lunedì 22 settembre 2025 alle 14.45 su Canale 5. In attesa di scoprire i protagonisti ufficiali del trono classico e parterre over, un ex tronista è finito al centro dell'attenzione mediatica.

Si tratta di Ivan Gonzalez. Il modello ed ex tronista, oggi legato sentimentalmente alla modella e influencer Teresa Bass, sarà uno dei concorrenti ufficiali della nuova edizione di Supervivientes. La bella notizia è stata resa nota proprio dal ragazzo che, una volta tornato in Spagna, ha annunciato con un post pubblicato su Instagram che farà parte del cast del reality show. Riuscirà a conquistare il pubblico spagnolo?

