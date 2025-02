Uomini e Donne, ex corteggiatrice critica il trono di Gianmarco Steri: "Troppo hype, temo che..."

News VIP

L'ex amata corteggiatrice di Uomini e Donne, Martina Grado, rompe il silenzio e commenta il trono di Gianmarco Steri e le clamorose cacciate di Michele Longobardi, Alessio Pecorelli e Chiara Pompei.

Martina Grado è stata una delle corteggiatrici più apprezzate di Uomini e Donne. Ospite di una nuova puntata di Casa Lollo, la fidanzata di Giacomo Czerny ha colto l'occasione per dire la sua sull'amatissimo tronista Gianmarco Steri e commentare le cacciate di Michele Longobardi, Alessio Pecorelli e Chiara Pompei.

Martina Grado e le parole sul trono di Gianmarco Steri

Martina Grado ha rilasciato una lunga intervista a Casa Lollo in cui ha parlato della 75esima edizione del Festival di Sanremo, che ha visto trionfare Olly con la sua "Bastarda Nostalgia", e raccontato come vanno le cose con il suo amato Giacomo Czerny. Non solo. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni, l’ex amata corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha anche colto l'occasione per dire la sua sul trono di Martina De Ioannon, che è stato un successone:

Sinceramente non ho capito tutto questo hype e chi diceva che sembrava di rivedere i troni passati. Io personalmente non ho vissuto quelle grosse emozioni che mi hanno fatto dire "wow". Lei l’ho vista presa, vera, ho visto due ragazzi presi altrettanto, in due forme differenti. Trovavo il percorso talmente coerente e pulito che comunque non avevo una preferenza, ma avevo un’idea di chi avrebbe scelto lei. Mi piacevano tutti e due, li vedevo veri.

Come tutti sappiamo, Martina ha scelto di concludere il suo percorso sul trono di Uomini e Donne insieme al corteggiatore Ciro Solimeno, preferendolo a Gianmarco Steri. A proposito della scelta di Maria De Filippi e della produzione di far diventare tronista il bel romano, la fidanzata di Giacomo sembra avere dei dubbi sul reale interesse delle ragazze che sono scese e scenderanno a corteggiarlo:

Temo solo che a non permettergli di fare un bel percorso possano essere le corteggiatrici. Di fronte a tutto questo hype, a tutto questo successo e anche al fatto che siano scese tantissime ragazze, temo che si possa creare più la volontà di farsi spazio per arrivare a lui un po’ come aggiudicarsi un premio, non tanto conoscere una persona. L’età media è molto bassa, lui ha dimostrato una buona maturità. Temo che possa essere un percorso un po’ burrascoso, che arrivi a una scelta un po’ leggera non tanto per lui, ma per le dinamiche che si sono create per le ragazze che ci sono lì.

Martina vuota il sacco sui tronisti cacciati da Uomini e Donne

Dopo aver detto la sua sull'acclamatissimo trono di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, Martina Grado ha commentato anche le clamorose uscite di scena di Alessio Pecorelli, Michele Longobardi e l'ultima Chiara Pompei. Se i due tronisti in questione sono stati cacciati da Uomini e Donne per aver infranto le regole del programma, la ragazza è stata travolta dalle segnalazioni e, dopo essere stata raggiunta dal suo ex fidanzato Riccardo, ha deciso di abbandonare il trono:

Io quando guardo queste cose veramente resto basita perché avendolo fatto io questo programma, ricordo il terrore con il quale vivevo…Ogni messaggio che ricevevo mandavo sempre tutto. Avevo addirittura smesso di utilizzare i social. Avevo più un’ansia di quello che poteva arrivare o di quale errore potevo commettere. Sei consapevole di quello che stai andando a fare, conosci le regole, sai perfettamente come funziona e sai già nel passato cosa è successo. Non è corretto nemmeno per le persone che ci lavorano, per il pubblico.

Ricordiamo che attualmente sul trono ci sono l'amatissimo Gianmarco Steri e la storica opinionista del dating show di Maria De Filippi, Tina Cipollari. Uomini e Donne vi aspetta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14.45 su Canale 5.

