Uomini e Donne, ex corteggiatore a ruota libera su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri

L'ex corteggiatore di Francesca Sorrentino, Francesco De Martino, vuota il sacco e rivela il suo pensiero sulla scelta di Martina De Ioannon e sul nuovo tronista Gianmarco Steri.

Francesca Sorrentino ha concluso il suo percorso sul trono di Uomini e Donne in compagnia di Gianluca Costantino. A dire la sua ci ha pensato l'ex corteggiatore Francesco De Martino che, ospite a Casa Lollo, ha rivelato il suo pensiero su Martina De Ioannon e sul nuovo tronista Gianmarco Steri.

Francesco De Martino si sbilancia su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri

Francesco De Martino ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Casa Lollo in cui ha fatto un bilancio della sua breve esperienza nello studio di Uomini e Donne. L'ex corteggiatore di Francesca Sorrentino ha svelato i reali motivi che lo hanno spinto ad abbandonare il dating show di Maria De Filippi e poi ha commentato il trono di Martina De Ioannon, che ha deciso di concludere il suo percorso insieme a Ciro Solimeno:

Il percorso di Martina mi è piaciuto tantissimo perché si è saputa schierare. Lei si è spiegata bene con i ragazzi, li ha portati fino in fondo e poi giustamente il cuore ha fatto la sua scelta. A me erano simpatici tutti e due i corteggiatori. Ciro è molto empatico, è delle nostre zone quindi so come siamo noi da queste parti e si è fatta trasportare da questo che è una cosa bellissima. Gianmarco invece è un ragazzo più impostato, ha una certa età e lei non si è sentita di affrontare una storia in un certo modo. Sono entrambe due brave persone e non ho fatto il tifo per nessuno.

Dopo aver commentato la scelta di Martina, Francesco ha rivelato il suo pensiero sul nuovo e amatissimo tronista Gianmarco Steri. A proposito delle numerose chiamate arrivate alla redazione della trasmissione per scendere a corteggiare il romano, l'ex pretendente della Sorrentino ha confessato:

Mi fa piacere per lui se in tutta questa calca riesce a trovare quello di cui ha bisogno. Perché lui vuole impegnarsi in una relazione. Adesso però non so se gli sarà di aiuto o di intralcio il fatto che abbia tutti questi numeri a disposizione. Io in questo mio percorso televisivo mi sento di non essere stato capito fino in fondo, però non tutti sono portati. Magari sarà stato anche che Francesca non ha dato modo di aprirci sentimentalmente.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne

Martedì 4 gennaio 2025 sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Con grande sorpresa di tutti, Francesca Sorrentino ha fatto la sua scelta. Dopo aver parecchio discusso e dubitato della sincerità di Gianmarco Meo, la tronista ha deciso di abbandonare il trono e uscire dal dating show di Canale 5 insieme al corteggiatore Gianluca Costantino.

L'amatissimo Gianmarco Steri ha eliminato ben cinque corteggiatrici e rivelato di essere interessato a Cristina. Stesso discorso per la nuova tronista Chiara, che dopo aver fatto una piacevole esterna in compagnia di Giovanni, ha deciso di mandare a casa quattro pretendenti.

Il parterre over del dating show di Maria De Filippi, invece, è stato teatro di scontri e tensioni. Cosa è successo tra le dame e i cavalieri del parterre over più seguito e amato d'Italia? Per saperne di più non ci resta che attendere i nuovi appuntamenti pomeridiani. Ricordiamo che Uomini e Donne va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14.45 su Canale 5.

