Uomini e Donne, ex amata e simpatica corteggiatrice: "In un mondo virtuale in cui tutto sembra perfetto, vi rivelo che..."

L'ex amata corteggiatrice di Oscar Branzani a Uomini e Donne, Eleonora Rocchini, ha deciso di intervenire sui social e raccontare ai suoi fan alcuni retroscena della sua relazione con Nunzio Moccia.

La nuova stagione di Uomini e Donne sta per tornare su Canale 5, ma i fan del dating show di Maria De Filippi sono già curiosi di scoprire le prime anticipazioni. Nell'attesa, un'ex amata e simpatica corteggiatrice del trono classico è tornata sui social lasciandosi andare a uno sfogo circa la sua situazione sentimentale.

I retroscena di Eleonora Rocchini

Manca pochissimo al debutto della nuova stagione di Uomini e Donne. La prima puntata, infatti, andrà in onda il prossimo lunedì 22 settembre 2025 alle 14.45 su Canale 5 e vedrà la presentazione ufficiale dei protagonisti del trono classico e del parterre over. In attesa di scoprire le nuove dinamiche del programma, un'ex corteggiatrice è tornata al centro del gossip.

Stiamo parlando di Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice di Oscar Branzani, che nelle ultime ore ha deciso di rompere il silenzio sui social e parlare della sua relazione con Nunzio Moccia. Senza troppi giri di parole, la simpatica toscana si è lasciata a uno sfogo in cui ha raccontato anche dei momenti negativi che capitano col fidanzato.

Eleonora Rocchini senza filtri sui social: ecco cosa ha raccontato

Eleonora Rocchini è stata una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne. Grazie alla sua personalità forte e schietta, la bella e giovane toscana è riuscita a conquistare il cuore del tronista Oscar Branzani. Una storia nata sotto i riflettori e durata per ben 4 anni. La rottura tra i due non è stata proprio serena, ad inasprire i rapporti la relazione nata tra Eleonora e Nunzio Moccia, ex della cognata Dalila Branzani.

Nonostante le difficoltà iniziali, Eleonora e Nunzio sono riusciti a portare avanti la loro storia d'amore e presto convoleranno anche a nozze. A svelare qualche retroscena ci ha pensato proprio la Rocchini tramite un lungo sfogo pubblicato sui social. "In un mondo virtuale dove tutto sembra sempre perfetto e intoccabile io oggi vi racconto un po’ di normalità" ha esordito l'ex volto del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che ha poi raccontato:

Come fine viaggio ci siamo regalati una bella discussione: bel modo di concludere un viaggio epico direte voi, però che dire, a volte capita anche questo. Io ho fatto la stronza e lui mi ha ripagato della stessa moneta, non ci siamo parlati per un giorno intero e abbiamo dormito distanti anche se nel solito letto. Ci sono stata male, ero arrabbiata, non ricordo neanche il motivo quindi figuriamoci quanto potesse essere superflua la cosa, ma a volte succede, litighi per cose per cui non vale neanche troppo la pena solo per una presa di posizione e quel luogo così bello e così magico che avevo notato fino alla mattina, d’un tratto mi sembrava un po’ meno magico, un po’ meno bello. Non scrivo queste parole per raccontare i fatti nostri, anche perché sapete quanto io sia riservata su determinate cose, ma solo per ricordarvi e ricordare anche a me stessa, che alla fine, le relazioni perfette non esistono e ciò che rimane, ciò che realmente diventa solido e duraturo sono proprio quei giorni imperfetti fatti di infinite emozioni a poter essere chiamati rapporti. La Rocchini ha poi continuato, affermando: È ciò che resiste nel tempo a formare ricordi preziosi e legami indistruttibili. Avrei potuto continuare a pubblicare tutte le cose belle che ci sono state che sono veramente il 90% di noi, ma questa volta ho voluto raccontarvi una parte ugualmente importante, in quanto da ogni discussione, io con questa persona ne esco più forte e più consapevole di quanto io voglia con tutta me stessa, solo lui e solo noi. Restate: date valore anche ai momenti no. Non fateli diventare distanze ma confini da superare insieme, solo così vincerete.

