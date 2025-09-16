TGCom24
Uomini e Donne, Ernesto Russo: "Sono stato amato e odiato perché sono imprevedibile"

Eleonora Gasparini

L'ex cavaliere Ernesto Russo ha ricordato la sua esperienza televisiva a Uomini e Donne e raccontato di essersi trovato costretto a rinunciare al Grande Fratello a causa di un problema di salute.

Ernesto Russo è stato uno dei protagonisti più chiacchierati di Uomini e Donne. Intervistato da Fanpage, l'ex cavaliere ha ricordato la sua esperienza nel parterre over e rivelato di aver dovuto rinunciare a entrare nella Casa del Grande Fratello a causa di un problema di salute scoperto lo scorso marzo.

Le confessioni di Ernesto Russo su Uomini e Donne

Al via lunedì 22 settembre 2025 alle 14.45 circa su Canale 5 la nuova e attesissima stagione di Uomini e Donne. Al momento sono stati ufficializzati solo i nomi dei primi tre tronisti: Flavio Ubirti, Rosario Guglielmi (reduci dall'ultima fortunata edizione di Temptation Island) e Cristiana Anania. Nell'attesa di scoprire gli altri protagonisti del trono classico e del parterre over, un ex discusso cavaliere ha rilasciato una nuova intervista in cui ha fatto un bilancio della sua esperienza nel fortunato dating show di Maria De Filippi e non solo.

Stiamo parlando di Ernesto Russo, che tornò nel dating show nell'edizione 2023/2024 dopo la precedente esperienza nel 2017. Raggiunto dai microfoni di Fanpage, l'ex cavaliere ha rivelato di aver scoperto di avere il diabete e parlato della possibilità di rivederlo nel parterre over di Uomini e Donne:

Mi sono divertito, sono stato me stesso. Ho sempre detto ciò che pensavo. Secondo me a Uomini e Donne c'è chi si innamora davvero. Il 99% dei partecipanti chiamano la redazione e la tormentano per ritornare. Il programma a volte rovina anche qualcuno che ha dei sogni, fa dei progetti, si mette al centro dell'attenzione, ma finisce che non viene più calcolato da nessuno. Può capitare che non ti vogliono più. Se mi piacerebbe ritornare? No, assolutamente. Ho fatto la mia esperienza, sono stato amato e odiato perché sono imprevedibile. Oggi sono fidanzato, non prendo in giro nessuno.

Ernesto Russo rinuncia al GF: ecco perché

Dopo aver ricordato la sua esperienza nello studio di Uomini e Donne, Ernesto Russo si è lasciato andare a una rivelazione circa il suo percorso televisivo. L'ex discusso cavaliere del parterre over del dating show di Canale 5 ha rivelato di aver ricevuto una proposta per entrare nel cast della nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. Proposta che è stato costretto a rifiutare a causa del diabete:

Mi hanno inviato un messaggio a giugno, ma io l'ho visto dopo un mese. Ho spiegato, però, come sto. Ho pensato che non era il caso. Mi è pesato rinunciare all'opportunità televisiva, ma non so se sarei riuscito a stare per tanto tempo chiuso nella Casa. Per come sono fatto io, non so cosa sarebbe successo, ho bisogno dei miei spazi.

Eleonora Gasparini
