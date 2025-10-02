Uomini e Donne, Emanuele Fiori, corteggiatore di Cristiana Anania, è un ex concorrente del GF

News VIP

Tra i nuovi concorrenti della tronista di Uomini e Donne, Cristiana Anania, c'è anche un noto ex gieffino: Emanuele Fiori!

Nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 2 ottobre, tra i corteggiatori della tronista Cristiana Anania è apparso un volto famigliare al pubblico di Canale 5. Stiamo parlando di Emanuele Fiori, che forse alcuni ricorderanno per essere stato un concorrente della precedente edizione del Grande Fratello.

Uomini e Donne, Emanuele Fiori è uno dei corteggiatori di Cristiana Anania

Emanuele Fiori è entrato nella Casa più spiata d'Italia nel corso dell'edizione 2024/2025: il suo ingresso è avvenuto insieme a quello di altri concorrenti che avevano il compito di risollevare gli ascolti del GF, come il duo formato da Maria Monsè e Perla Maria, ma anche Mattia Fumagalli e Federico Chimirri. Nella Casa, Emanuele non è rimasto a lungo e il suo percorso è stato caratterizzato da un episodio spiacevole che l'ha visto protagonista insieme a Zeudi Di Palma. La gieffina lo ha, infatti, accusato di averla infastidita mentre erano nel letto di Chiara Cainelli, continuando a solleticarla anche quando lei gli aveva chiesto di lasciarla in pace.

Inoltre, è stato protagonista di un insolito record. Il conduttore Alfonso Signorini aveva deciso di assegnare ai concorrenti un bonus da usare in caso di eliminazione e per decidere quale dei gieffini lo meritasse è stato indetto un televoto flash. La sorpresa non è dipesa dalle percentuali di voti di alcuni dei gieffini, quanto dalla totale assenza di voti per Emanuele Fiori, che ha collezionato lo 0% di voti! Una situazione che si è verificata anche a causa delle lamentele di Zeudi nei suoi confronti e che l'hanno portato a essere rapidamente eliminato dal GF.

Tuttavia, sembra che dopo l'esperienza nel reality show, Emanuele Fiori abbia deciso di presentarsi come corteggiatore di Cristiana Anania, che lo ha incontrato nella puntata andata in onda oggi, giovedì 2 ottobre.

Emanuele Fiori: dal GF a Uomini e Donne!

Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne, Cristiana Anania ha notato Emanuele Fiori tra i suoi corteggiatori. La tronista, tuttavia, non lo ha riconosciuto per la sua partecipazione al Grande Fratello...ma per la somiglianza con un noto professore di Amici di Maria De Filippi. A quest'ultima la tronista ha infatti chiesto se per caso tra i suoi corteggiatori non ci fosse anche il quinto figlio di Rudy Zerbi:

"Io ti devo raccontare una cosa che mi sto tenendo dentro da ieri. So che magari non è questo il momento, ma te la voglio dire. Ti voglio fare una domanda, ti sembrerà fuori luogo. Ma Rudy Zerbi non ha quattro figli? Te lo chiedo perché secondo me tra i corteggiatori c’è un quinto figlio. Ragazzi è uguale. Non riesco a guardarlo e mi viene da ridere. È un bellissimo ragazzo, però mi ricorda troppo lui"

Le telecamere hanno poi inquadrato Emanuele Fiori, che ha ammesso che anche altre persone glielo hanno fatto notare. Chissà se Cristiana deciderà di andare oltre la somiglianza con Zerbi e provare a conoscere anche l'ex gieffino!

No aspe mi state dicendo CHE SONO LA STESSA PERSONA? #uominiedonne pic.twitter.com/WRTDsbuBvX — 𝘎🎀 (@chiamatemiG_) October 2, 2025

