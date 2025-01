Grande Fratello, Emanuele Fiori ottiene lo 0% di voti: è un record per la storia del reality

News VIP

Al GF, ieri sera, Emanuele Fiori ha stabilito un nuovo recordo per la storia dei reality, ottenendo lo 0% di voti tra i gieffini che potevano ottenere il bonus annunciato da Alfonso Signorini.

La puntata del Grande Fratello in onda ieri sera, giovedì 23 gennaio, Alfonso Signorini ha annunciato che quattro gieffini avrebbero avuto la possibilità di ricevere un bonus da utilizzare in caso di eliminazione. Quando sono stati annunciati i risultati del televoto, a sorprendere è stata la percentuale di voti di Emanuele Fiori, che ha collezionato uno 0% da record per la storia del reality.

GF, Emanuele Fiori ottiene lo 0% di voti: è un record per il programma

Ieri sera, su Canale 5, è tornato in onda il Grande Fratello con una puntata molto attesa dal pubblico, che desiderava scoprire chi tra i 6 concorrenti ripescati lunedì 20 gennaio sarebbe rientrato ufficialmente in gioco. Il ripescaggio ha provocato non poche polemiche sia dentro che fuori la Casa, con alcuni gieffini come Lorenzo Spolverato che hanno deciso di scioperare contro il reality, spegnendo i microfoni e rifiutando di entrare nel confessionale.

Nel corso dell'appuntamento di ieri sera, Alfonso Signorini ha annunciato che a rientrare ufficialmente nel programma erano Helena Prestes, Iago Garcia, Jessica Morlacchi e Michael Castorino. E tra le sorprese rivelate nel corso della puntata c'è stata anche un'opportunità offerta da Signorini ai concorrenti: bonus da utilizzare in caso di eliminazione che avrebbe permesso al concorrente che l'avesse ottenuto di poter rientrare nella Casa.

Per stabilire chi dovesse essere scelto per ricevere il bonus, è stato indetto un televoto flash, che ha visto protagonisti tutti i gieffini della Casa e che è stato poi assegnato a Zeudi Di Palma, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Questi quattro, infatti, sono coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti al telefoto flash.

GF, 0% di voti per Emanuele ieri sera in puntata: ecco cosa è successo!

A sorprendere, però, non sono state tanto le percentuali di voti dei quattro vincitori del bonus, che sono tra i gieffini più forti nella Casa e dotati dei fandom più forti, quanto la totale assenza di voti assegnati a Emanuel Fiori. Il gieffino è entrato nel reality già da qualche mese, ma non ha attirato particolarmente le simpatie del pubblico.

Emanuele si è anche attirato una certa rabbia dai fan in seguito a un episodio in cui fu accusato da Zeudi Di Palma di essere stato molesto con lei, nel letto. Vista la sua assenza nelle dinamiche della Casa, nessuno si sarebbe aspettato di vederlo vincere il bonus.

Ma i fan non avrebbero certo immaginato di veder comparire uno 0% di voti, indice che nessuno l'ha votato al televoto flash. Un risultato che ha scatenato l'ironia del web, che non ha potuto non commentare quanto accaduto.

Scopri le ultime news su Grande Fratello