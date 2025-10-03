Uomini e Donne, Eleonora Rocchini racconta alcuni retroscena della sua esperienza e poi svela: "Farei L'Isola dei Famosi"

News VIP

Eleonora Rocchini ha ricordato la sua esperienza a Uomini e Donne come corteggiatrice di Oscar Branzani e parlato della possibilità di partecipare a qualche altro reality show come L'Isola dei Famosi.

Eleonora Rocchini è stata una delle corteggiatrici più amate di Uomini e Donne. Ospite nel podcast 1% Donne, l'influencer toscana ha parlato della popolarità raggiunta grazie alla sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi e rivelato che le piacerebbe partecipare a L'Isola dei Famosi e a Pechino Express.

I retroscena inediti di Eleonora Rocchini

Eleonora Rocchini è tornata a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne nel podcast 1% Donne. L'ex simpatica corteggiatrice, che è riuscita a conquistare tutto il pubblico di Canale 5 grazie alla sua schiettezza e spontaneità, ha rivelato cosa l'ha realmente spinta a partecipare al popolare dating show di Maria De Filippi e corteggiare il tronista Oscar Branzani.

Senza mezzi termini, Eleonora ha svelato che ad averla spinta ai casting è stata la sua migliora amica. Così, anche se inizialmente non era rimasta particolarmente colpita dal tronista, ha deciso di corteggiarlo. La loro storia d'amore appassionò numerosi fan, ma non durò molto. A proposito della rottura, l'ex corteggiatrice toscana si è lasciata andare a delle confessioni inedite:

Leggi anche Cristina Ferrara lancia una nuova frecciatina a Gianmarco Steri?

Per me è stato pesante, ho sofferto. Io avevo deciso di far finire una relazione che non mi dava più felicità. Dopo 3/4 mesi sono partita e in vacanza ho conosciuto un’altra persona e il mio cuore ha ricominciato a battere. Chiudere la relazione non è stato facile, non sono state persone mature che si stringono la mano, è stato un trauma. Quindi sono tornata a Firenze e ho ricominciato a vivere. La mia relazione nuova è andata avanti, è ancora il mio attuale compagno e ci sposiamo l’anno prossimo. Quello che io avevo sentito in un contesto televisivo era diverso, non so se è perché ero condizionata, magari ti piace la situazione però io non avevo mai sentito sta roba. Per la persona che ho accanto ho fatto delle cose pazzesche che sono state nuove. Per me la mia unica e vera storia d’amore è questa.

Eleonora Rocchini da Uomini e Donne a L'Isola dei Famosi?

Dopo aver ricordato la sua esperienza a Uomini e Donne e dichiarato di essere innamoratissima del suo attuale compagno, Eleonora Rocchini ha raccontato anche qualche retroscena inedito in merito ai giornalisti che cercavano di organizzare le paparazzate: "Uscita dalla televisione mi ricordo che i giornalisti volevano proprio il gossip, lo cercavano, per fare le gossippate ti chiamavano giorno e notte". L'ex corteggiatrice ci ha tenuto a sottolineare di non aver mai organizzato niente e parlato della possibilità di rivederla sul piccolo schermo, magari nel cast di qualche reality show come L'Isola dei Famosi:

Noi non abbiamo mai organizzato niente, non ci è mai interessato. Anche Temptation Island, non ci è mai interessato quindi ho detto no perché resto molto introversa sotto questo punto di vista. Ad oggi farei l’Isola dei Famosi, Pechino Express ma perché lì io metto me stessa in gioco, sotto un punto di vista fisico e mentale. Il resto, il fattore coppia, non mi interessa anzi sminuisce la relazione.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.