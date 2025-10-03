TGCom24
Uomini e Donne, Cristina Ferrara lancia una frecciatina a Gianmarco Steri?

Irene Sangermano

Su Instagram, Cristina Ferrara condivide un pensiero che ha tutta l'aria di essere una frecciatina a Gianmarco Steri. Ecco cosa ha scritto l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

La rottura tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri ha fatto molto discutere. L’ex tronista di Uomini e Donne ha preso in giro la corteggiatrice? Un pensiero ricondiviso da lei su Instagram sembra proprio una chiara frecciatina ai danni dell’ex fidanzato.

Uomini e Donne, Cristina Ferrara lancia una frecciatina?

Dopo un percorso intenso, Gianmarco Steri ha deciso di lasciare Uomini e Donne insieme a Cristina Ferrara. La coppia, tuttavia, è finita immediatamente al centro dei pettegolezzi dato che in molti non trovavano l’ex tronista e la bella ex corteggiatrice affiati, bensì incatenati ad una relazione da portare avanti esclusivamente per fare hype. Dopo neppure tre mesi dalla scelta, Gianmarco e Cristina si sono lasciati e hanno comunicato la notizia sui social. Mentre Steri è stato piuttosto coinciso, Cristina non ha nascosto tutto il suo malumore, addossando all’ex fidanzato le colpe di non essersi mai davvero impegnato in questo rapporto. Ma cosa è successo dopo?

La relazione è naufragata e si esclude il ritorno di fiamma, almeno per il momento, dato che i due si tengono distanti. Sembra poi che Gianmarco entrerà nel cast del Grande Fratello di Alfonso Signorini, notizia che ha gettato ombre sulle buone intenzioni del barbiere romano, accusato di aver raggiunto il suo scopo ovvero entrare nel mondo televisivo, a discapito della sua ex.

Nelle ultime ore poi sono sbocciati tantissimi gossip sul possibile ritorno di fiamma tra Steri e Martina De Ioannon, in particolare dopo un incontro tra loro in un noto locale romano e dopo che l’ex tronista ha ufficializzato il suo addio a Ciro Solimeno. Come se non bastasse, su Istagram, molti hanno notato uno scambio di dediche tra Martina e Gianmarco, o almeno quello che sembra palesemente tale. Motivo per cui Ferrara è scesa in campo con una bella frecciatina al suo arco.

Uomini e Donne, Cristina contro Gianmarco

Sembra che Cristina Ferrara sia rimasta particolarmente scottata dalla fine della sua relazione con Gianmarco Steri. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha ancora parlato chiaramente della fine della sua relazione con il barbiere romano, ma dal suo sfogo post rottura emerge tutto il suo rancore. Quando, negli ultimi giorni, si è tornato a parlare sempre più insistentemente della possibilità che Gianmarco sia in contatto con Martina De Ioannon, è esploso il gossip e molti fan hanno iniziato a dare ragione a Cristina, vedendola come la parte lesa della faccenda. Lei, in tutta risposta, ha pubblicato un pensiero nelle sue Ig Stories che sembra essere una chiara frecciatina al suo ex fidanzato.

“Le risposte arrivano da sole, piano, tutte”.

La frase è piuttosto inequivocabile secondo i fan di Uomini e Donne, che sono certi che Cristina abbia letto il gossip su Martina e Gianmarco, e sia dell’idea che tra loro stia nascendo qualcosa. Ma sarà davvero così? Al momento, va detto, non ci sono prove concrete ma solo una serie di coincidenze che potrebbero far pensare ad un ritorno di fiamma tra i due ex tronisti.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Irene Sangermano
