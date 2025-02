Uomini e Donne, anticipazioni Barbara De Santi ha lasciato il programma insieme a Ruggiero

News VIP

Oggi, lunedì 24 febbraio 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

La puntata si è aperta con il trono di Tina Cipollari: si vedono lei e Cosimo a Parigi. Hanno fatto vedere tutto lo shopping sfrenato che Tina ha fatto. In studio, Tina si è lamentava che Cosimo ha speso troppo nel dare le mance.

Uomini e Donne: anticipazioni trono over

Barbara De Santi ha lasciato il programma insieme a Ruggiero: sono ufficialmente una coppia! Giuseppe è andato da Sabrina il weekend. Lei lo ha ospitato a casa sua. Lui di essere stato bene, ma ha parlato poco delle emozioni che ha provato tant’è che Sabrina si è lamentata di questo aspetto .A centro studio, Francesca e Giovanni continuano la conoscenza. Il cavaliere, però, ha riscritto sia a Margherita che a Morena ma lei era a conoscenza di tutto. Da qui nasce la discussione sul fatto che Margherita vuole apparire per quella che non è. Ha scritto a Pugnaoloni chiedendo di precisare alcune anticipazioni. Morena ha preso la mano di Margherita e l’ha strattonata e sono quasi arrivate alle mani. In studio hanno dovuto separare le due dame per evitare una rissa. Durante la sfilata femminile hanno fatto rivedere l’esterna di Gianmarco con Francesca. Tina ha creato il caos. Tutto è iniziato con una dama che ha omaggiato Tina nella sfilata e fa entrare la mummia e tira i petali della scelta di Barbara con un secchio. Gemma ha affermato di trovare squallida come la cosa,. Tina decide di far rimanere in studio la mummia e si scatena un scontro accesissimo tra le due. Durante la sfilata Sabrina ha regalato un costume e un biglietto a Giuseppe chiedendo di uscire insieme dal programma. Lui dice che ha bisogno di una settimana e lei si rimette seduta.

Uomini e Donne: anticipazioni trono classico

Gianmarco Steri ha fatto due esterne: una con Cristina e una con Francesca. Con Cristina sono andati al mare, sono stati bene e la giornata è stata piacevole. Con Francesca sempre al mare, lei lo ha messo alla prova. Gianmarco le dice che la vede con un approccio amicale. In studio Francesca dice di averci riflettuto e gli da ragione. Ha aggiunto anche che non vuole mostrare lati più deboli del suo carattere e che anche se lo avesse conosciuto fuori si sarebbe comportata alla stessa maniera.

