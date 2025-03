Uomini e Donne, è già finita tra Chiara Pompei e Riccardo Sparacciari? Spunta una segnalazione

News VIP

Chiara Pompei e Riccardo Sparacciari avrebbero già concluso la loro relazione: l'ex tronista di Uomini e Donne aveva deciso di abbandonare il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi per vivere la sua relazione con il 26enne romano, ma a quanto pare la loro storia è già giunta al capolinea. Ecco l'ultima indiscrezione!

Uomini e Donne, è già finita tra Chiara Pompei e Riccardo Sparacciari

Dopo la fine del trono di Martina De Ioannon, era stata scelta Chiara Pompei per diventare la nuova tronista. Tuttavia, a distanza di appena qualche settimana dall'inizio del suo percorso si erano diffuse sui social delle voci su di lei. A diffonderle era stato Riccardo Sparacciari, sua ex frequentazione che aveva sbugiardato la tronista, dichiarando che la loro storia non si era interrotta durante le prime esterne.

Chiamato in studio dalla redazione del programma, Riccardo si è detto deluso da Chiara, mentre quest'ultima ha ribadito che aveva tentato fino all'ultimo di aspettarlo, ma quando aveva compreso che il ragazzo non aveva alcun sentimento nei suoi confronti si era decisa ad accettare la proposta di diventare tronista. Nonostante il parere contrario di molti, alla fine, però, Chiara ha deciso di abbandonare il programma con Riccardo e vivere con lui una storia d'amore all'esterno.

L'idillio, tuttavia, sembrerebbe essere già terminato: stando a una segnalazione riportata da Lorenzo Pugnaloni, infatti, tra Riccardo e Chiara sarebbe già tutto finito. Sebbene i due fossero stati avvistati insieme a Roma in più di un'occasione, da qualche giorno erano iniziate a circolare voci su una possibile crisi. A confermare la fine del loro rapporto è intervenuto anche Lorenzo Pugnaloni, che sui social ha riportato: "Dire che tra i due ci sia una storia è alquanto blasfemo: i due non si starebbero neanche più vedendo".

Uomini e Donne, Chiara torna sui social e rompe il silenzio: "Non voglio più vivere nella menzogna"

La crisi tra Chiara Pompei e Riccardo Sparacciari sarebbe stata anticipata da un criptico video pubblicato dall'ex tronista sui social. Chiara ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua versione dei fatti, che dovrebbe includere anche i motivi che l'hanno spinta a dire addio al dating show e coe si è conclusa la storia con Riccardo.

Su Instagram, Chiara ha postato un filmato nel quale dichiarava che aveva deciso di girare questo video perché voleva che le persone che avevano iniziato a seguirla sapessero la verità direttamente da lei: "Non voglio più vivere nella menzogna, non è così che sono". L'ex tronista ha poi aggiunto che il contesto televisivo non le aveva permesso di essere sé stessa e di questo era dispiaciuta, ma aveva intenzione di rimediare e svelare presto tutta la verità su quanto era accaduto tra lei e Riccardo.

