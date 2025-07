Uomini e Donne, è finita tra Marcello Messina e Giada Rizzi

News VIP

Marcello Messina e Giada Rizzi sono usciti dal programma di Uomini e Donne più innamorati che mai, ma purtroppo la loro storia è già giunta al capolinea. Ecco cosa è successo!

Per Marcello Messina e Giada Rizzi è arrivato il momento di dirsi addio: la coppia nata nel trono over di Uomini e Donne ha annunciato di aver deciso di chiudere la loro storia d'amore. A rivelarlo è stata l'ex dama del dating show che ha pubblicato un lungo post su Instagram nel quale svelava le motivazioni dietro la rotttura.

Uomini e Donne, è finita tra Giada Rizzi e Marcello Messina: ecco quando si erano conosciuti

Il ritorno di Marcello Messina nel parterre maschile del programma tv di Canale 5 condotto da Maria De Filippi era stato segnato da una forte perplessità, dato che il cavaliere aveva già dato prova di non riuscire a portare avanti le sue frequentazioni, ma di risultare così pignolo e pungente che spesso le sue relazioni naufragavano: era il caso della storia con Jasna Amodei, con cui aveva lasciato la trasmissione nell'edizione 2023/2024 e con la quale era tornato al centro studio per lanciarsi strali e accuse sulla fine del loro rapporto.

Quando era, perciò, iniziata la frequentazione con Giada Rizzi, non molti avrebbero scommesso sulla coppia, proprio a causa delle divergenze comportamentali del cavaliere e della dama. Tuttavia, contro ogni pronostico, Marcello si era dichiarato molto preso da Giada e ne aveva conosciuto i figli, nati da una precedente relazione. Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, inoltre, i due avevano deciso di lasciare insieme la trasmissione e godersi la loro storia lontano dalle telecamere. Una scelta che aveva sorpreso molti, ma che li aveva visti uscire innamorati e convinti di poter costruire insieme qualcosa di duraturo.

Nei mesi successivi, la coppia aveva condiviso spesso sui social i momenti più belli che stavano vivendo insieme e avevano lasciato intendere di essere pronti per la convivenza. Marcello e Giada erano anche tornati a Uomini e Donne, per raccontare come procedeva la loro storia e avevano lasciato intendere che presto sarebbero andati a convivere, dopo che il cavaliere aveva cambiato vita e città per raggiungere la compagna. Sull'ultimo numero del magazine ufficiale del dating show, Marcello e Giada avevano anche rivelato che a breve avrebbero iniziato la convivenza e che c'erano piani - sebbene ancora labili - di un possibile matrimonio. In contemporanea a questa intervista, si erano però diffuse anche voci di una crisi tra Marcello e Giada, alle quali i diretti interessati avevano risposto negando che fossero in procinto di chiudere, ma che come altre coppie stavano vivendo un momento delicato.

Uomini e Donne, Giada e Marcello si dicono addio, il messaggio sui social: "Non c'è un giusto o sbagliato"

Purtroppo, le voci di crisi tra Marcello Messina e Giada Rizzi si sono rivelate corrette e hanno portato la coppia a dirsi addio. Ad annunciare sui social della rottura con l'ex cavaliere è stata l'ex protagonista del trono over di Uomini e Donne, che ha pubblicato sui social una spiegazione su ciò che era accaduto tra lei e Marcello. Quest'ultimo si è trincerato nel silenzio, tanto che la dama ha cercato di giustificarlo, rivelando che rispettava la sua scelta di non esporsi sui social, ma che lei aveva scelto un'altra strada:

"In questo momento Marcello preferisce rimanere fuori dal social e rispetto il suo sentire, io continuerò come ho sempre fatto con la mia solarità che mi ha sempre contraddistinta"

L'ex dama ha precisato che la colpa non è di nessuna delle due parti, che non ci sono stati tradimenti o altri problemi esterni, ma che entrambi hanno deciso di prendersi del tempo per capire se ci possa essere una soluzione ai loro problemi: " Non c’è un giusto o sbagliato. Non ‘è colpa mia o sua. C’è solo voglia di prendersi del tempo e capire". Infine, Giada Rizzi ha concluso il suo discorso con una frecciatina agli haters che hanno spesso criticato la storia d'amore con Marcello Messina e che hanno accusato entrambi di far uso di stratagemmi:

"Per tutte le persone che pensano che usiamo stratagemmi… in amore non funzionano"

