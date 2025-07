Uomini e Donne, è davvero finita tra Ruggiero D'Andrea e Barbara De Santi? Spuntano alcuni indizi

News VIP

Secondo alcuni indizi, potrebbe non essere ancora del tutto conclusa la storia d'amore tra Ruggiero D'Andrea e Barbara De Santi: ecco cosa è successo!

Ruggiero D'Andrea e Barbara De Santi potrebbero non essersi detti definitivamente addio: nonostante l'indiscrezione riportata dal giornalista Lorenzo Pugnaloni, infatti, alcuni indizi social farebbero pensare che tra i due ci sia ancora qualcosa. La dama e il cavaliere si sono incontrati negli studi di Uomini e Donne e in maniera del tutto inaspettata si sono innamorati, decidendo di abbandonare il programma insieme. A distanza di qualche mese dalla loro uscita dal dating show Fascino condotto da Maria De Filippi, pare però che l'idillio si sia infranto. Ma sarà davvero così?

Uomini e Donne, è davvero finita tra Ruggiero D'Andrea e Barbara De Santi?

La storica dama del trono over non è mai stata facile da impressionare e ne è stata una prova la sfilza di frequentazioni interrotte dopo pochi appuntamenti con uomini che non sempre hanno saputo apprezzare il suo carattere e la sua personalità. Con Ruggiero D'Andrea, almeno all'inizio, non pensavamo certo che sarebbe andata oltre il primo appuntamento, eppure, il cavaliere ha saputo cogliere le fragilità di Barbara De Santi, senza però usarle contro di lei. In maniera spontanea e, anche piuttosto rapida bisogna dire, i due si sono ritrovati subito affascinati l'uno dall'altra e la puntigliosa dama ha ammesso a Maria De Filippi che non aveva nulla da ridire sul comportamento di Ruggiero, decretando che è sempre stato un perfetto gentiluomo e l'ha sempre fatta sentire apprezzata.

Forte di questa consapevolezza, durante una sfilata, Barbara ha chiesto a Ruggiero di lasciare il programma insieme e da allora i due sono (o sono stati?) una coppia affiatata e innamorata. Lo dimostravano le foto e le uscite che hanno postato sui social, ma anche la loro ospitata al termine della stagione. Purtroppo, però, in seguito all'incidente che ha visto la sorella di Barbara restare gravemente ferita, qualcosa sembra essersi incrinato tra loro: la dama ha confessato di essere molto preoccupata per la sorella, la quale necessita delle sue attenzioni e del suo sostegno. Questa circostanza l'ha portata ad allontanarsi da Ruggiero, tanto da far circolare su di loro voci preoccupanti di una crisi.

Una crisi che si è poi confermata come rottura, stando all'indiscrezione riportata da Lorenzo Pugnaloni: dalle parole del blogger è però emerso che da parte di Ruggiero c'è la speranza che possa trattarsi solo di una situazione temporanea. Ma, ora, a questo si aggiungono anche alcuni indizi lasciati dallo stesso cavaliere...

Uomini e Donne, alcuni indizi suscitano un dubbio: non è ancora finita tra Ruggiero e Barbara?

Stando ad alcuni indizi sui social disseminati dal cavaliere Ruggiero D'Andrea, la relazione tra lui e Barbara De Santi potrebbe non essere del tutto terminata. Come riporta il sito di Isa & Chia, infatti, Ruggiero ha commentato un post della loro pagina Instagram, nel quale veniva annunciato che Barbara aveva vinto il titolo di Miglior Protagonista del trono over.

Sorprendendo tutti, infatti, il cavaliere ha commentato la notizia con una frase che ha suscitato dei dubbi: "Non poteva che vincere l'amore mio". Con queste parole, sembra proprio che Ruggiero stia smentendo la fine della storia con l'ex dama, ma anzi, ha così rafforzato le sue parole di qualche giorno fa, con le quali spiegava che era un momento delicato, ma che tra loro procedeva tutto per il meglio.

Inoltre, come riporta sempre il sito di Isa & Chia, nelle sue stories di Ig, il cavaliere ha postato il tatuaggio con la scritta "Barby" dedicato alla dama. Sembra, perciò, evidente che almeno da parte di Ruggiero il sentimento non sia svanito e che, forse, si tratti solo di una fase di lontananza dovuta alla situazione famigliare di Barbara e non di una rottura definitiva.

