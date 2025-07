News VIP

Dopo i recenti rumors, sembra che la relazione tra Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea nata nel dating show di Uomini e Donne, sia giunta al capolinea.

Sembrava una delle storie più sorprendenti e autentiche dell’ultima edizione di Uomini e Donne, quella tra Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea. La dama storica del trono over e il cavaliere avevano stupito il pubblico con un legame nato quasi in sordina, ma cresciuto rapidamente, tanto da portarli a lasciare insieme la trasmissione per viversi lontano dalle telecamere. Un colpo di scena che aveva fatto sognare i telespettatori e riacceso le speranze romantiche attorno a Barbara, spesso paragonata a Gemma Galgani per il suo lungo percorso nel dating show.

Uomini e Donne, è finita tra Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea, la conferma da parte dell'ex dama del trono over

Eppure, il lieto fine non sembra essere arrivato. Nelle ultime settimane, i fan più attenti avevano notato un silenzio sospetto: nessuna foto di coppia, nessun video insieme, nessuna storia condivisa sui social. Voci di crisi hanno iniziato a rincorrersi, e il dubbio ha preso piede: Barbara e Ruggiero si sono lasciati?

A rompere il silenzio qualche giorno fa è stato proprio lui, Ruggiero, molto attivo su TikTok. A chi gli chiedeva chiarimenti sulla situazione con Barbara, ha risposto con tono pacato ma fermo:

“Non devo andare da nessuna parte, tanto meno in trasmissione. Rispettate il silenzio di Barby. Io sono anni che faccio storie con il mio mare, continuerò a farle. Non penso faccia nulla di male.”

Parole che non smentiscono, ma che lasciano intendere un momento delicato, se non addirittura una rottura. Ad aggiungere dettagli è stato Lorenzo Pugnaloni, noto esperto di gossip televisivo, che dopo aver parlato direttamente con Barbara, ha dichiarato:

“Questa crisi era abbastanza prevedibile. Hanno cavalcato l’onda per un’ospitata e via. Io personalmente non ci ho mai creduto, soprattutto in lui, che secondo me l’ha usata solo per farsi conoscere.”

Il momento difficile di Barbara, che in questi giorni sta affrontando la degenza della sorella gravemente ferita in un incidente, ha sicuramente contribuito a rendere ancora più fragile il rapporto con Ruggiero. In un recente messaggio la dama ha spiegato:

“Le sue condizioni restano critiche e dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico. Qualche giorno fa sembrava migliorare, ma ora tutto è di nuovo in bilico.”

Pugnaloni, infine, ha confermato poche ore fa quella che pare essere la realtà:

“Tra Barbara e Ruggiero è finita. I due non si vedono da tempo. È stata una decisione di lei. Lui, però, spera ancora che sia solo un momento passeggero e che possano tornare insieme, perché da parte sua l’interesse c’è ancora.”

Dopo un inizio promettente, quindi, l’amore tra Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea sembra essere arrivato al capolinea. Ad aprile erano stati intervistati a Verissimo e nel salotto di Silvia Toffanin si sono mostrati molto uniti e raggianti per l'inzio di questa storia d'amore che sembrava davvero la fiaba che l'ex dama del trono over cercava da diverso tempo.

