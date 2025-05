Uomini e Donne, Cristina Ferrara sparisce dai social prima della messa in onda della scelta: cosa succede?

News VIP

Nelle ultime ore il profilo Instagram di Cristina Ferrara è sparito e nascondo diverse teorie sul perché. Ecco le ipotesi sulla scelta della corteggiatrice di Uomini e Donne.

Mancano pochissimi giorni alla messa in onda della scelta di Gianmarco Steri, in prima serata su Canale 5, e i fan hanno notato l’improvvisa sparizione del profilo Instagram di Cristina Ferrara. Cosa succede? Ecco le ipotesi che circolano sul web.

Uomini e Donne, Cristina via da Instagram

Dopo un percorso intenso nello studio di Uomini e Donne, con ben nove mesi di presenza nelle vesti di corteggiatore e poi di tronista, Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta lasciando il programma di Maria De Filippi con Cristina Ferrara. Il barbiere romano ha ammesso di aver provato per la bellissima corteggiatrice un’attrazione immediata a livello fisico, una chimica che è poi mutata ed è diventata qualcosa di importante quando la giovane salernitana gli ha permesso di conoscerla meglio. La coppia del trono classico è stata avvistata recentemente, confermando che le cose procedono per il meglio dopo la scelta nello studio del dating show di Canale 5, pur non potendo commentare nulla fino alla messa in onda.

Mediaset ha deciso di proporre la scelta di Gianmarco in prima serata su Canale 5, mandando in onda la puntata venerdì 30 maggio 2025 in modo da scontrarsi con i rivali Rai di Sognano Ballando con le Stelle. Una mossa che ha provocato copiose critiche dato che, secondo il popolo del web, Gianmarco non avrebbe meritato tanta attenzione avendo messo poca anima nel suo percorso di tronista, retto esclusivamente dalle due corteggiatrici Cristina e Nadia Di Diodato, le quali invece hanno sempre dato il massimo. Nel frattempo, proprio chi ama più curiosare sui social, si è accorto dell’improvvisa sparizione del profilo Instagram di Cristina ormai da circa tre giorni. Ma cosa è successo? Ecco le teorie del momento.

Uomini e Donne, Cristina Ferrara ha chiuso Instagram?

A pochissimi giorni dalla messa in onda della scelta di Gianmarco Steri, in prima serata su Canale 5, Cristina Ferrara è sparita dai social e il suo profilo Instagram risulta introvabile. Ma cosa è successo? Possiamo senza dubbio escludere che la corteggiatrice di Salerno abbia voluto dare un segnale forte ai suoi fan, facendo intendere di essere già in crisi con Gianmarco, dato che i due sono stati avvistati recentemente in atteggiamenti intimi e la love story procede a gonfie vele. Secondo il popolo del web i motivi principali di questa scelta potrebbero essere due.

Il profilo di Cristina, infatti, potrebbe essere stato hackerato da qualche navigatore del web, costringendola a segnalare la questione a Instagram e sospendere tutto. Potrebbe anche essere, tuttavia, che visto che Cristina ha conosciuto un’improvvisa popolarità grazie al suo percorso a Uomini e Donne e al fatto di essere la scelta di Gianmarco, Instagram abbia pensato che l’impennata di followers fosse frutto di compravendita di fan, cosa non permessa sulla piattaforma, e abbia bloccato il profilo Instagram di Cristina. Ultima teoria, invece, vuole questa come una scelta consapevole per allontanarsi dal mondo tossico del web, soprattutto dal momento che molti fan del programma facevano il tifo per la rivale Nadia Di Diodato e potrebbero scrivere cattiverie sotto le sue foto, solo per il gusto di farle del male.

