Uomini e Donne, Cristina Ferrara conquista due note dame del trono over!

Cristina Ferrara trova l'appoggio di due note dame del trono over di Uomini e Donne. Ecco cosa è successo.

Nelle ultime ore Cristina Ferrara ha aggiornato la sua pagina Instagram con alcuni scatti che la ritraggono durante una serata. La bellezza della corteggiatrice di Uomini e Donne ha colpito tutti, anche due dame del trono over che hanno immediatamente pubblicato un commento positivo per lei.

Uomini e Donne, Cristina Ferrara fa impazzire i social

Dopo la scelta di Gianmarco Steri, il pubblico di Uomini e Donne si è concentrato sulla relazione tra il tronista romano e Cristina Ferrara. Nonostante inizialmente in pochi avrebbero creduto a questo amore, vedendo Gianmarco molto più preso e coinvolto dalla corteggiatrice che non il contrario, tutti si sono dovuti ricredere. Gianmarco e Cristina sono più uniti che mai, trascorrono molto tempo insieme e recenti indiscrezioni vorrebbero i due pronti a convivere a Roma, aprendo insieme un negozio dedicato al mondo Hair and Beauty.

Nel frattempo piovono segnalazioni su Steri, pronto al Grande Fratello a settembre 2025, ma anche contattato nuovamente dalla redazione di Uomini e Donne per rimanere dietro le quinte e collaborare come hair stylist. La coppia del trono over si è goduta la prima vacanza insieme, tra video dolci e foto romantiche, ma anche momenti divertenti mentre Cristina è entrata a far parte a tutti gli effetti del gruppo di Gianmarco, che ha totalmente cambiato idea su di lei rispetto a quella che si erano fatti durante il programma. Poche ore fa, Cristina è tornata ad aggiornare la sua pagina Instagram seguita da 348mila followers, pubblicando una sua foto durante una serata trascorsa proprio con il fidanzato, con tutta probabilità scattata da Gianmarco. Ecco come hanno reagito due volti noti del trono over di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, complimenti speciali per Cristina

Poche ore fa, dopo una bella serata trascorsa con il fidanzato Gianmarco Steri, Cristina Ferrara è tornata ad aggiornare il suo profilo Instagram in netta crescita. Da quando ha preso parte a Uomini e Donne, infatti, ma ancora di più da quando è stata la scelta del tronista romano, moltissimi followers hanno preso a seguirla sui social per scoprire ogni dettaglio della sua vita privata. Cristina ha pubblicato alcune foto da sola, con un look estremamente sensuale, e sono piovuti tanti commenti positivi tra i quali spiccano quelli di due note dame del trono over del dating show di Maria De Filippi.

Stiamo parlando di Ida Platano e Agnese De Pasquale. Entrambe, infatti, hanno commentato immediatamente la foto facendole capire di trovandola bellissima. Insomma, alla fine Cristina ha convinto un po’ tutti anche i più scettici. Certo è ancora presto per cantare vittoria dato che non sappiamo quanto e se durerà la sua love story con Gianmarco, ma le basi solide già ci sono.

