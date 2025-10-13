Uomini e Donne, Cristina Ferrara si mostra senza filler alle labbra: "Per piacersi non serve aggiungere, a volte..."

News VIP

L'ex scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, Cristina Ferrara, ha deciso di togliere il filler alle labbra: ecco come ha motivato la sua decisione!

Cristina Ferrara è diventata nota al pubblico per la sua partecipazione al trono classico dell'edizione 2024/2025 di Uomini e Donne. Nel programma Fascino ha corteggiato Gianamrco Steri ed è stata la sua scelta alla fine del percorso. Nonostante i due apparissero molto uniti, dopo settimane di rumors, poco tempo fa hanno annunciato la fine della loro storia. Per Cristina è iniziato un periodo non semplice, segnato dalla volontà di cambiare la sua vita e realizzare i suoi sogni. Dato il desiderio di cambiamento, non sorprende che l'ex corteggiatrice abbia iniziato decidendo di rimuovere il filler alle labbra, per ottenere un look più naturale e sentirsi maggiormente a suo agio con sé stessa.

Uomini e Donne, Cristina Ferrara si mostra senza filler alle labbra

La fine della storia tra il tronista di Centocelle e la corteggiatrice salernitana non ha sorpreso molto i fan del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi: Gianmarco e Cristina erano in crisi da tempo e sul web si rincorrevano voci di una loro rottura imminente.

Al momento dell'annuncio, mentre Steri si è limitato a pubblicare uno comunicato stringato, Cristina non si è trattenuta dall'accusare velatamente Gianmarco di non essersi mai seriamente impegnato nella loro relazione. A questa rottura è seguita anche quella tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, che ha provocato una nuova ondata di rumors su Gianmarco e un possibile riavvicinamento con Martina. Dopo essere apparsa sui social visibilmente provata e triste per la rottura con Gianmarco, Cristina Ferrara non ha esitato a lanciare contro l'ex fidanzato e De Ioannon qualche frecciatina velenosa.

Nel raccontare come sta vivendo questo periodo difficile, l'ex corteggiatrice e scelta di Gianmarco ha rivelato di essere decisa a compiere piccli cambiamenti nella sua vita, cercando di realizzare i suoi sogni e sentendosi meglio con sé stessa. A questa nuova mentalità può essere, allora, attribuita la scelta di rimuovere il filler alle labbra, per avere un look più naturale. Come anche molte altre influencer e protagoniste dei programmi tv prima di lei, come ad esempio Sophie Codegoni o Jenny Guardiano, anche Cristina Ferrara ha deciso di mostrarsi sui social senza il filler alle labbra, che le aveva attirato non poche critiche quando era corteggiatrice.

Uomini e Donne, il nuovo look di Cristina Ferrara

Nelle ultime ore, Cristina Ferrara si è mostrata sui social senza il filler alle labbra e ha spiegato di aver preso questa decisione non perché si sia pentita di averlo fatto in passato, ma perché era parte di un percorso di riflessione e amore per sé stessa che aveva deciso di intraprendere. L'ex corteggiatrice ha deciso di raccontare ai suoi followers di questo cambiamento perché voleva anche essere d'aiuto ad altre ragazze che si trovavano nella stessa indecisione:

"Ieri ho sciolto il filler alle labbra. Non per pentimento, né perché fosse sbagliato ma perché il “di più non fa necessariamente stare bene…Per piacersi completamente non sempre serve aggiungere, a volte è proprio il contrario"

L'ex corteggiatrice ha così deciso di mostrarsi in maniera più naturale sui social e di prendersi cura di sé stessa, dato anche il momento difficile che sta vivendo dopo la fine della storia d'amore con Gianmarco Steri.

