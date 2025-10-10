Uomini e Donne, Cristina Ferrara torna su Instagram con un video infuocato: frecciatine a Gianmarco e Martina?

News VIP

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Cristina Ferrara pubblica un video su Instagram che sembra una frecciatina a Gianmarco e Martina. Ecco perché.

Cristina Ferrara è tornata su Instagram e ha pubblicato un video molto particolare che sembra essere una chiara frecciatina ai danni di Gianmarco Steri e Martina De Ioannon. Ecco la canzone scelta dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Cristina torna su Instagram

Dopo la rottura con Gianmarco Steri, Cristina Ferrara ha tenuto un profilo molto basso, apparendo pochissimo sui social e preoccupando i fan per il suo aspetto dimesso e triste. La love story tra la corteggiatrice di Uomini e Donne e il tronista è nata nello studio di Uomini e Donne ed è stata suggellata da una scelta emozionante, trasmessa in prima serata su Canale 5. La relazione, tuttavia, è durata pochissimo, neppure tre mesi e Cristina ha fatto intendere sui social che si è conclusa a causa dello scarso interesse e impegno dimostrato da Gianmarco, che ha preferito non lottare per lei e per loro. Nel frattempo, Steri è finito al centro dei pettegolezzi perché si mormora che abbia ripreso a frequentare segretamente Martina De Ioannon, l’ex tronista che ha corteggiato lo scorso anno prima di diventare a sua volta tronista, dato che lei gli ha preferito Ciro Solimeno.

La notizia non è stata confermata ma neppure smentita e Martina e Gianmarco si stanno divertendo a confondere i fan, lanciando indizi romantici sulle rispettive pagine social. Proprio per questo, quando nelle ultime ore Cristina è tornata su Instagram e su Tik Tok con un video, molti hanno pensato che la scelta della canzone fosse stata fatta proprio per lanciare una frecciatina al suo ex fidanzato e a Martina. Ecco perché.

Uomini e Donne, Cristina lancia una frecciatina all’ex?

È chiaro che Cristina Ferrara abbia preso molto male la fine della sua relazione con Gianmarco Steri, o almeno è questo quello che emerge dalle parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sulla situazione. Mentre Gianmarco è tornato subito molto attivo sui social, pubblicando anche video e contenuti legati al suo lavoro di barbiere, Cristina ha preferito non abusare di Instagram e così non ci sono tanti indizi su ciò che pensa o meno sulla situazione, o almeno fino ad ora dato che Ferrara ha pubblicato un video con una canzone molto eloquente, che ha suscitato immediatamente l’interesse del pubblico.

“Guardati, sei così fott****ente disperato, è tenero”, recita un pezzo della canzone scelta da Cristina e immediatamente tutti hanno pensato fosse una bella frecciatina ai danni di Gianmarco. Ma potrebbe, tuttavia, anche essere una frecciatina per Martina De Ioannon, dato che si mormora che il romano sia tornato dall’ex tronista e che i due abbiano un flirt tenuto ancora segreto, visto che entrambi sono tornati single da poco. Ne sapremo di più quando Martina e Ciro si confronteranno a Uomini e Donne, dato che sicuramente Maria De Filippi indagherà su tutti gli scoop di queste settimane.

