Uomini e Donne, Cristina Ferrara e Raul Dumitras vicini? Spunta segnalazione!

Maria Castaldo

Dopo lo scandalo degli ex protagonisti di Uomini e Donne Gianmarco-Martina-Ciro, ci sarebbero da aggiungere alla situazione anche Cristina Ferrara e Raul Dumitras! Vediamo insieme perché!

I fan di Uomini e Donne in questi giorni hanno molto di cui parlare: dopo la conferma della relazione tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, con tanto di fotografia che li ritrae intenti a baciarsi, arriva anche una segnalazione su Cristina Ferrara e Raul Dumitras.

Uomini e Donne, Cristina Ferrara e Raul Dumitras insieme?

La fine della storia tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara potrebbe avere un ulteriore risvolto inaspettato: se da un lato Gianmarco e Martina De Ioannon sono ufficialmente una coppia, dall'altro l'ex scelta del tronista di Centocelle potrebbe aver già iniziato una nuova frequentazione. Solo qualche settimana fa, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva pubblicato un post su Instagram con cui comunicava che tra lei e Steri era terminato tutto e che Gianmarco non aveva mai davvero messo tutto se stesso nella loro storia e che era lei quella maggiormente ferita.

In altre uscite sui social, l'ex corteggiatrice si era mostrata molto triste e sciupata in viso e anche in quell'occasione Cristina aveva ammesso di non essere del tutto serena, ma aveva voglia di riprendere in mano la sua vita e impegnarsi in nuovi progetti. Tuttavia, secondo altri rumors, nella vita di Cristina Ferrara ci sarebbe molto altro che un nuovo lavoro. Secondo una segnalazione, infatti, Cristina Ferrara avrebbe iniziato a frequentare Raul Dumitras.

Quest'ultimo è stato l'ex di Martina De Ioannon, con cui la tronista ha partecipato a Temptation Island e che ha lasciato al termine del percorso. In maniera sorprendente, entrambi gli ex di Martina e Gianmarco si starebbero frequentando! Ma quando sarebbe iniziato il loro flirt?

Uomini e Donne, Cristina Ferrara frequenta Raul Dumitras? Spunta una segnalazione

Secondo una recente segnalazione, Cristina Ferrara e Raul Dumitras avrebbero iniziato una frequentazione: l'ex scelta di Gianmarco Steri e l'ex fidanzato di Martina De Ioannon sono stati protagonisti di una serie di rumors che hanno fatto pensare ai fan che potrebbero essersi visti in più di un'occasione. Cristina - originaria di Salerno - è stata spesso pizzicata a Roma nelle ultime settimane, tanto che molti fan hanno pensato a un riavvicinamento con Gianmarco, prima dei recenti sviluppi.

Ma non solo: Cristina ha pubblicato alcune stories sui social che la mostrano all'interno di una macchina, che somiglia molto a quella di Raul Dumitras: "Stessa macchina, interni rossi e ruota di scorta dietro" hanno scritto i fan più attenti sui social. Infine, Cristina avrebbe iniziato a seguire Raul sui social da pochi giorni, alimentando ancor di più voci di un possibile avvicinamento tra loro.

Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
