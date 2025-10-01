Uomini e Donne, Cristiana Anania: "Voglio costruire qualcosa di autentico. Amici? Quei 'no' mi hanno fatto male"

News VIP

La giovane tronista Cristiana Anania parla della sua nuova esperienza sul trono di Uomini e Donne e dei vari casting fatti per entrare nella scuola di Amici.

Cristiana Anania è la nuova tronista di Uomini e Donne. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, la bella e giovane siciliana si è raccontata a cuore aperto e rivelato di essere davvero pronta a mettersi in gioco davanti alle telecamere per trovare il vero amore.

La rivelazione della tronista Cristiana su Amici

La nuova stagione di Uomini e Donne è ormai entrata nel vivo. Tra i protagonisti del trono classico c'è anche Cristiana Anania, 22enne siciliana DOC da sempre amante del canto e della musica. Intervistata dal magazine ufficiale del popolare dating show di Canale 5, la giovane tronista si è raccontata senza filtri e ha confessato di aver sempre voluto partecipare ad Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 25esima edizione:

Canto da sempre, fin da quando ero piccolina. All'inizio lo facevo quasi per proteggermi, poi crescendo, grazie al supporto di mia mamma, ho iniziato a prendere lezioni di canto e a fare i primi spettacoli. Amici per me era un vero sogno. Ho provato diversi casting, ma probabilmente non ero ancora pronta e quei "no" mi hanno fatto male. La mia voce mi ha portato su altre strade, fino alla radio che oggi è una parte importantissima della mia vita. Continuo ad amare il canto e non escludo nulla. La mia vita è così piena di sorprese che non si può mai sapere cosa succederà.

Cristiana pronta a trovare l'amore vero a Uomini e Donne

Dopo aver parlato della sua grande passione per il canto, che l'ha spinta anche a fare i casting per entrare nella scuola di Amici, Cristiana Anania ha rivelato di essere pronta a trovare il grande amore nello studio di Uomini e Donne. La giovane tronista viene da Palermo dove lavora come speaker radiofonica per Radio Time, una radio locale, e grazie alla sua spontaneità e determinazione sembra aver già conquistato il pubblico di Canale 5.

Raggiunta dai microfoni del settimanale di Uomini e Donne, la siciliana ha parlato delle sue passate esperienze sentimentale e svelato cosa si augura da questo nuovo percorso sul trono. "Ho avuto relazioni importanti in passato, ora mi auguro di trovare una persona con cui ci sia non solo attrazione, ma anche rispetto, lealtà e complicità" ha dichiarato Cristiana, che ha poi confessato che sarebbe disposta anche a trasferirsi per amore:

Per amore sarei disposta a trasferirmi. Credo che quando c'è un sentimento vero valga la pena fare sacrifici e mettersi in gioco. Voglio costruire qualcosa di autentico e duraturo, una relazione che non mi faccia mai sentire sola.

