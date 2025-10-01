TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, Cristiana Anania: "Voglio costruire qualcosa di autentico. Amici? Quei 'no' mi hanno fatto male"
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, Cristiana Anania: "Voglio costruire qualcosa di autentico. Amici? Quei 'no' mi hanno fatto male"

Eleonora Gasparini

La giovane tronista Cristiana Anania parla della sua nuova esperienza sul trono di Uomini e Donne e dei vari casting fatti per entrare nella scuola di Amici.

Uomini e Donne, Cristiana Anania: "Voglio costruire qualcosa di autentico. Amici? Quei 'no' mi hanno fatto male"

Cristiana Anania è la nuova tronista di Uomini e Donne. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, la bella e giovane siciliana si è raccontata a cuore aperto e rivelato di essere davvero pronta a mettersi in gioco davanti alle telecamere per trovare il vero amore.

La rivelazione della tronista Cristiana su Amici

La nuova stagione di Uomini e Donne è ormai entrata nel vivo. Tra i protagonisti del trono classico c'è anche Cristiana Anania, 22enne siciliana DOC da sempre amante del canto e della musica. Intervistata dal magazine ufficiale del popolare dating show di Canale 5, la giovane tronista si è raccontata senza filtri e ha confessato di aver sempre voluto partecipare ad Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 25esima edizione:

Canto da sempre, fin da quando ero piccolina. All'inizio lo facevo quasi per proteggermi, poi crescendo, grazie al supporto di mia mamma, ho iniziato a prendere lezioni di canto e a fare i primi spettacoli. Amici per me era un vero sogno. Ho provato diversi casting, ma probabilmente non ero ancora pronta e quei "no" mi hanno fatto male. La mia voce mi ha portato su altre strade, fino alla radio che oggi è una parte importantissima della mia vita. Continuo ad amare il canto e non escludo nulla. La mia vita è così piena di sorprese che non si può mai sapere cosa succederà.

Cristiana pronta a trovare l'amore vero a Uomini e Donne

Dopo aver parlato della sua grande passione per il canto, che l'ha spinta anche a fare i casting per entrare nella scuola di Amici, Cristiana Anania ha rivelato di essere pronta a trovare il grande amore nello studio di Uomini e Donne. La giovane tronista viene da Palermo dove lavora come speaker radiofonica per Radio Time, una radio locale, e grazie alla sua spontaneità e determinazione sembra aver già conquistato il pubblico di Canale 5.

Raggiunta dai microfoni del settimanale di Uomini e Donne, la siciliana ha parlato delle sue passate esperienze sentimentale e svelato cosa si augura da questo nuovo percorso sul trono. "Ho avuto relazioni importanti in passato, ora mi auguro di trovare una persona con cui ci sia non solo attrazione, ma anche rispetto, lealtà e complicità" ha dichiarato Cristiana, che ha poi confessato che sarebbe disposta anche a trasferirsi per amore:

Leggi anche Federico Mastrostefano rivela quali Dame lo hanno colpito di più

Per amore sarei disposta a trasferirmi. Credo che quando c'è un sentimento vero valga la pena fare sacrifici e mettersi in gioco. Voglio costruire qualcosa di autentico e duraturo, una relazione che non mi faccia mai sentire sola.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
La forza di una donna, Ozge Ozpirincci parla del personaggio di Bahar poi dedica parole dolcissime al marito!
anticipazioni TV La forza di una donna, Ozge Ozpirincci parla del personaggio di Bahar poi dedica parole dolcissime al marito!
Forbidden Fruit Anticipazioni 2 ottobre 2025: Alihan esasperato, Ender è insopportabile!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 2 ottobre 2025: Alihan esasperato, Ender è insopportabile!
Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 6 al 10 ottobre 2025: Yildiz distrutta, Kemal sposa Zehra!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 6 al 10 ottobre 2025: Yildiz distrutta, Kemal sposa Zehra!
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 1° ottobre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 1° ottobre 2025
Grande Fratello, Jonas Pepe mette in guardia Giulio Carotenuto: ''Ti devi ridimensionare''
news VIP Grande Fratello, Jonas Pepe mette in guardia Giulio Carotenuto: ''Ti devi ridimensionare''
Beautiful Anticipazioni Puntata del 2 ottobre 2025: Luna ha rovinato tutto?
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 2 ottobre 2025: Luna ha rovinato tutto?
Alfonso Signorini: "Ho visto il GF di Simona Ventura. Ero pieno di curiosità"
news VIP Alfonso Signorini: "Ho visto il GF di Simona Ventura. Ero pieno di curiosità"
Beautiful Anticipazioni dal 6 all'11 ottobre 2025: Sheila e Steffy arrivano alle mani!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni dal 6 all'11 ottobre 2025: Sheila e Steffy arrivano alle mani!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV