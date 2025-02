Uomini e Donne, Cristian Forti e Valentina Pesaresi confessano: "Gli inizi della nostra storia sono stati difficili"

News VIP

L'ex tronista di Uomini e Donne, Cristian Forti, e la sua scelta Valentina Pesaresi hanno raccontato come hanno vissuto gli inizi della loro relazione a poco più di un anno di distanza dall'uscita dal dating show.

Cristian Forti e Valentina Pesaresi sono stati tra i protagonisti del trono classico di Uomini e Donne nella precedente edizione: il tronista romano ha scelto la corteggiatrice dopo un percorso di alti e bassi e a distanza di più di un anno dalla sua scelta si è raccontato con lei in un video pubblicato sul profilo TikTok di Valentina.

Uomini e Donne, Valentina Pesaresi e Cristian Forti confessano le difficoltà iniziali della loro storia

Cristian Forti e Valentina Pesaresi hanno festeggiato il loro primo anniversario a gennaio, celebrando con stories e messaggi su Instagram l'uscita insieme dal dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La coppia è molto attiva sui social e ha spesso condiviso con i fan come procede la loro relazione lontano dalle telecamere del programma. Di recente, i due si sono raccontati in un video su TikTok, nel quale hanno svelato alcuni retroscena sui primi mesi della loro storia.

Come anche per altre coppie, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno svelato di aver incontrato non poche difficoltà nel viversi, visto che si erano conosciuti all'interno di un programma tv. Cristian ha raccontato che le liti nel primo periodo della loro relazione erano frequenti e che solo con il tempo hanno trovato un equilibrio tra loro: "Altra cosa che pochi sanno è che all'inizio non andavamo per niente d'accordo. Litigavamo sempre, poi abbiamo trovato una stabilità con il tempo, anche con tante litigate...Siamo riusciti a trovare un punto d'incontro".

Valentina ha anche raccontato di come hanno cercato di incastrare le loro abitudini e ritagliarsi momenti tutti loro, in modo da potersi vivere appieno, condividendo weekend e viaggi: "Almeno una volta a settimana abbiamo l'abitutdine di andare al cinema, perché ci rilassa, ci piace vedere il film, ci facciamo due coccole...[...] Nonostante ognuno di noi abbia i suoi spazi, ci piace più fare cose tranquille durante il weekend. [...] Ogni due o tre mesi dobbiamo organizzare un viaggio, ci piace viaggiare".

Uomini e Donne, Valentina Pesaresi e Cristian Forti: "Avevamo pensato alla convivenza, ma..."

L'idea di andare a convivere, ha poi svelato Valentina Pesaresi, era stata presa in considerazione, ma entrambi hanno realizzato le difficoltà a cui sarebbero andati incontro, dato che erano impegnati negli studi e non avevano una stabilità. Inoltre, abitando entrambi a Roma, questa necessità di vivere insieme non era ancora sentita davvero: "Avevamo pensato di convivere, poi in realtà ci siamo resi conto che era un po' troppo presto, soprattutto, perché io dovevo ancora finire di studiare. Il pensiero era diventato ancora più rilevante quando io ha iniziato a lavorare e io dovevo finire di studiare. Ci siamo resi conto che c'è tempo, abitiamo vicini in ogni caso".

Rispetto ai litigi del periodo iniziale della loro relazione, entrambi hanno ammesso che ora la situazione è cambiata, non solo perché hanno trovato un loro equilibrio, che ha permesso alla loro coppia di prosperare, ma anche perché ora le liti sono dovute a preoccupazioni future o idee importanti: "Non litighiamo sulle cose di tutti i giorni, ma sul futuro, sulle idee diverse. Vale se la prende a cuore che abbiamo opinioni diverse".

Scopri le ultime news su Uomini e Donne