Uomini e Donne, Cristian Forti e Valentina Pesaresi festeggiano il loro primo anniversario come coppia

News VIP

L'ex tronista di Uomini e Donne Cristian Forti e la sua corteggiatrice e scelta Valentina Pesaresi hanno festeggiato il loro primo anno insieme: ecco le tenere dediche che hanno scritto sui social.

Cristian Forti e Valentina Pesarese hanno festeggiato il loro primo anniversario come coppia: un anno fa, lasciarono insieme Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nella trasmissione, Cristian era uno dei tronisti, insieme a Brando Ephrikian, e scelse Valentina come sua compagna, dopo un lungo e complesso percorso.

Uomini e Donne, Cristian Forti e Valentina Pesarese festeggiano il primo anniversaio

Tronista della precedente edizione di Uomini e Donne, Cristian Forti ha emozionato il pubblico del dating show con il suo percorso e la sua storia personale: figlio di due genitori separati, Cristian ha raccontato di essere molto legato alla sua famiglia allargata e di voler cercare una persona con cui condividere la sua vita.

Poco dopo la pausa natalizia, Cristian si ritrovò con sole due corteggiatrici: Virginia e Valentina. In seguito all'ennesima lite con la prima, che abbandonò lo studio, il tronista decise di portare avanti il percorso con Valentina e la scelse durante una romantica esterna.

A distanza di un anno da quel momento, la coppia ha festeggiato il primo anniversario e ha postato sui social delle romantiche dediche con cui hanno espresso la gioia di essere così uniti dopo un anno di relazione. Sui social, infatti, Cristian ha dedicato questo messaggio alla fidanzata, con cui ha condiviso diversi momenti importanti nel corso dell'anno appena trascorso:

"E’ già passato un anno da questo momento. Non ho parole. Questo programma mi ha dato la possibilità di conoscere una persona fantastica, una persona che ho amato fin dal primo momento e che continua dopo un anno a stupirmi sempre di più. E’ solo l’inizio."

Uomini e Donne, Cristian e Valentina festeggiano un anno insieme: le romantiche dediche sui social

A distanza di un anno dalla fine del loro percorso a Uomini e Donne, Cristian Forti e Valentina Pesarese hanno festeggiato il loro primo anniversario come coppia. I due sono stati spesso ospiti di trasmissioni tv, come Verissimo, e lì hanno raccontato di come sia cambiata la loro relazione nel passaggio dal dating show alla vita reale: "Cristian fuori è molto diverso. Se nel programma era in un modo, fuori è centomila volte meglio".

Sui social, in occasione del primo anniversario di coppia, i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono rivolti delle romantiche dediche, con le quali hanno espresso i loro reciproci sentimenti. Nel suo messaggio per il fidanzato Cristian, Valentina ha dichiarato che un anno fa ha vissuto uno dei momenti più magici della sua vita e, a distanza di un anno, è ancora incredula che sia accaduto a lei:

"Per anni ho visto questo programma pensando a quanto potesse essere emozionante per chi vi partecipa scegliersi davanti a tutta Italia, ma mai potevo immaginarmi che il 2024 sarebbe stato il mio anno…Tempo fa ho ritrovato nel mio archivio di Instagram le foto che facevo alla tv delle scelte che più mi avevano emozionato negli anni scorsi. Oggi ad emozionarmi sono sempre io, ma mentre riguardo la nostra scelta"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne