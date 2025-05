Uomini e Donne, crisi in corso tra Claudia e Giorgio? Spunta un retroscena

News VIP

Una delle coppie del trono over di questa edizione di Uomini e Donne, quella formata da Claudia e Giorgio, sarebbe in forte crisi. Ecco l'ultima indiscrezione

Nel corso di questa edizione di Uomini e Donne si sono formate diverse coppie nel trono over del dating show di Canale 5. Una di queste è quella formata da Claudia D'Agostino e Giorgio Edipio. I due hanno abbandonato la trasmissione condotta da Maria De Filippi da qualche mese, ma sembra che ci sia già aria di crisi per i due.

Uomini e Donne, Claudia e Giorgio in crisi?

Claudia e Giorgio hanno lasciato il programma di Uomini e Donne dopo qualche settimana di frequentazione. La dama aveva inizialmente intrapreso una conoscenza con Diego Tavani, ma il loro rapporto era costellato da momenti di forti tensioni e litigi, al punto che poco dopo Natale, il cavaliere aveva deciso di chiudere la conoscenza con la dama salernitana. I due sono stati protagonisti di un acceso scontro al centro studio, che si è conlcuso con l'addio di Diego al dating show.

Dopo qualche settimana, Claudia ha iniziato a frequentare Giorgio e per la dama è scattato un immediato colpo di fulmine. Meno coinvolto è apparso invece il cavaliere, che non ha nascosto la possibilità di conoscere anche altre dame, al contrario di Claudia, già pronta a dargli l'esclusiva. Nonostante i dubbi, Giorgio ha però accettato di uscire dal programma con la dama salernitana e di approfondire all'esterno la loro frequentazione, lontano dalle telecamere.

Proprio a causa delle critiche ricevute per il suo atteggiamento tentennante, Giorgio si è giustificato, spiegando così la sua diffidenza: "Io sono diventato molto diffidente nelle persone, quando inizio a sentire qualcosa ho il brutto vizio di limitarmi…È una sorta di tutela nei miei confronti. Però lei è riuscita, molto più velocemente rispetto a me, ad abbattere questi muri. Io li ho abbattuti pian piano. Un momento importante è stato questo fine settimana in cui ci siamo vissuti molto di più, dove anche lei si è aperta con me". Tutto era bene quel che finiva bene, potremmo dire, ma sembra che tra i due ci sia aria di crisi...

Uomini e Donne, spunta un retroscena su Claudia e Giorgio: la coppia è al capolinea?

Secondo una segnalazione riportata da Lorenzo Pugnaloni, infatti, sembra che tra Claudia D'Agostino e Giorgio Edipio ci sia già una crisi in corso e che si parli di un possibile addio.

Il blogger ed esperto di gossip del dating show ha rivelato, rispondendo alle domande dei fan su alcuni protagonisti del trono over di questa edizione, che tra l'ex dama salernitana e il cavaliere non ci sarebbe più l'idillio di un tempo.Oltre alla crisi tra Rosanna e Giuseppe, anche Claudia e Giorgio starebbero vivendo un periodo complesso e nel loro caso si parlerebbe anche di una rottura imminente.

Su Instagram, a chi gli chiedeva dei due ex protagonisti del trono over, Pugnaloni ha risposto:

"Me ne frega meno di zero, ma ci sarebbe una crisi fortissima. I due sono vicini alla rottura"

