Uomini e Donne, Cosimo Dadorante svela se ha risentito Tina Cipollari e cosa è successo tra loro

Cosimo Dadorante svela cosa è successo con Tina Cipollari dopo la sua avventura a Uomini e Donne.

Si è concluso il trono di Tina Cipollari, un esperimento televisivo che non ha convinto molto il pubblico di Uomini e Donne, ma che ci ha fatto conoscere meglio Cosimo Dadorante. Il cavaliere pugliese è stato un vero principe per la verace opinionista, ma cosa è successo dopo la fine del suo percorso nel programma? A svelarlo è il diretto interessato.

Uomini e Donne, Cosimo e Tina si sono risentiti?

Maria De Filippi è sempre pronta a fare nuovi esperimenti nello studio di Uomini e Donne e questo anno ha deciso di mettere alla prova Tina Cipollari, promuovendola a tronista al fianco di Gianmarco Steri al centro delle critiche dopo le ultime puntate. La verace opinionista del dating show di Canale 5 si è messa in gioco in un percorso che, ovviamente, era un espediente televisivo più che un vero percorso d’amore e ha conosciuto meglio Cosimo Dadorante. Il cavaliere pugliese ha ostentato la sua ricchezza, ricoprendo Tina ci regali bellissimi e costosi, poi due weekend fuori porta uno a Parigi e uno a Madrid, le presentazioni in famiglia in Puglia ma anche qualche prova di fedeltà, come lavorare insieme la terra e occuparsi della fattoria.

Il trono di Tina si è concluso e anche in questa occasione Cosimo si è rivelato un vero gentiluomo, omaggiando tutte le donne del cast con regali di lusso e mostrandosi davvero felice per questa bellissima esperienza. Intervistato a Casa Lollo, Cosimo ha raccontato cosa è successo con Tina dopo che le telecamere si sono spente. Il cavaliere ha ammesso che con lei è nata una bellissima amicizia, tanto da regalare un albero di ulivo. Insomma, i due si sono sentiti telefonicamente sul serio dopo Uomini e Donne ma non è scattata la scintilla, da nessuna delle due parti.

Uomini e Donne, Cosimo si sbilancia su Tina Cipollari

Sebbene i suoi costosi regali e i viaggi di lusso non abbiano portato Tina Cipollari ad innamorarsi di lui, Cosimo Dadorante sembra comunque avere un’ottima opinione dell’opinionista di Uomini e Donne. Il cavaliere pugliese, infatti, ha elogiato la sua intelligenza e poi si è sbilanciato dichiarando di non aver mai conosciuto una donna come lei. Cosimo ha poi raccontato di aver speso i suoi personali soldi per Tina e che lo rifarebbe senza esitazioni. Ma c’è speranza che loro due si rivedano lontano dalle telecamere?

Dadorante ha confidato che il progetto è passare qualche serata insieme, e che è molto grato per l’esperienza che ha vissuto grazie a Cipollari. Il pubblico di Uomini e Donne, tuttavia, non la vede nello stesso modo. Secondo molti spettatori, infatti, il trono di Tina è stata una perdita di tempo ma anche uno schiaffo alla povertà in questo periodo molto difficili per milioni di famiglie italiane. Dunque, visto il poco consenso, è probabile che Maria non faccia più un esperimento del genere, anche se… C’è ancora Gianni Sperti da sistemare!

