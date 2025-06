Uomini e Donne, Cosimo Dadorante, ex corteggiatore di Tina Cipollari, torna in un nuovo ruolo? L'indiscrezione

News VIP

Sembra che nella prossima stagione di Uomini e Donne, l'ex corteggiatore di Tina Cipollari, Cosimo Dadorante, potrebbe far ritorno in un ruolo inedito!

Cosimo Dadorante è stato uno dei personaggi più divertenti e amati di questa stagione di Uomini e Donne: il pubblico ha fatto la sua conoscenza quando l'imprenditore di origini pugliesi si è presentato come corteggiatore di Tina Cipollari e del suo insolito trono. Secondo una recente indiscrezione, sembra proprio che Cosimo tornerà ancora una volta nel programma Fascino per la prossima edizione. Ma in che ruolo?

Uomini e Donne, Cosimo Dadorante torna nel programma: sarà per corteggiare ancora Tina Cipollari?

L'esperimento televisivo del trono di Tina Cipollari non ha entusiasmato particolarmente il pubblico del dating show: la decisione della redazione di trasformare Tina in tronista e affiancare il suo percorso a quello di Gianmarco Steri, dopo la sfilza di troni fallimentari di quest'anno, ha però permesso ai fan di conoscere Cosimo Dadorante.

Ironico e premuroso, Cosimo è stato uno dei corteggiatori di Tina e si è reso protagonista con lei di alcune trasferte in giro per l'Europa, da Madrid a Parigi, fino ad arrivare...in Puglia! Lì, infatti, Cosimo ha mostrato all'opinionista la sua città d'origine e le ha presentato i genitori, portando avanti così il gioco del corteggiamento. Questo fino a quando, a poche puntate dalla fine della stagione, Cosimo non ha annunciato di voler lasciare il programma e ha ringraziato Tina, Maria De Filippi e tutta la redazione per l'accoglienza ricevuta e ha salutato per l'ultima volta la sua amata "cuoricino".

O forse no? Secondo una recente indiscrezione, infatti, pare che Cosimo potrebbe far ritorno nella prossima edizione di Uomini e Donne. Che sia per corteggiare ancora Tina? In un'intervista a Casa Lollo, Cosimo ha raccontato in che rapporti è rimasto con Tina e ha svelato che tra loro è nata una speciale amicizia, anche se ha ammesso che non è scattata alcuna scintilla. Ma se non è come corteggiatore della Cipollari, in che veste tornerà Cosimo nel dating show?

Uomini e Donne, Cosimo torna nel dating show: in che ruolo?

Il simpatico Cosimo Dadorante potrebbe rientrare nel programma di Uomini e Donne per la stagione 2025/2026? Questa è l'ultima indiscrezione riportata da Novella2000, secondo cui il simpatico ex corteggiatore di Tina Cipollari sarebbe pronto a farsi avanti per un ruolo del tutto nuovo nel dating show di Canale 5. Al momento dell'addio, dopotutto, Cosimo ha ringraziato Maria De Filippi e la redazione per la calda accoglienza ricevuta nei mesi di permanenza e la conduttrice non si è lesinata dal ricordargli che è sempre il benvenuto lì agli Studi Elios.

L'indiscrezione sul suo ritorno ha iniziato a circolare ed è giunta alle orecchie del diretto interessato. Come avrà commentato Cosimo questo rumor riguardante il suo eventuale rientro nella trasmissione? Secondo quanto riferisce il settimanale, su Instagram, l'ex corteggiatore di Tina Cipollari avrebbe rivelato che non sarebbe contrario a tornare a Uomini e Donne:

"L’ex corteggiatore di Tina a quel punto ha deciso di intervenire e su Instagram annunciato che accetterebbe prontamente di tornare in studio tra i protagonisti dell’Over"

Cosimo Dadorante potrebbe diventare, perciò, un nuovo cavaliere? Al momento non è chiaro se davvero questa ipotesi si avvererà e bisognerà attendere ancora qualche settimana per la conferma o smentita ufficiale.

