Uomini e Donne, Cosimo Dadorante e Tina Cipollari si rivedono!

Cosimo Dadorante, ex corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne, annuncia la reunion con la verace opinionista.

Quando Maria De Filippi ha annunciato un nuovo esperimento, ovvero il trono di Tina Cipollari che da anni ricopre il ruolo di opinionista all’interno del dating show di Canale 5, in molti hanno storto il naso. Ci ha pensato, tuttavia, il corteggiatore Cosimo Dadorante a rendere più intrigante la questione. Ora, a distanza di oltre un mese dalla fine di Uomini e Donne, Tina e Cosimo si rivedono ed è proprio lui ad annunciarlo sui social, ecco come.

Uomini e Donne, Tina e Cosimo di nuovo insieme

Negli ultimi anni Maria De Filippi ha deciso di sondare il terreno e provare a fare qualche piccolo esperimento nello studio di Uomini e Donne. È il caso del trono di Tina Cipollari, andato in scena proprio in questa stagione televisiva del dating show di Canale 5, che ha cercato l’amore seppur in modo scherzoso a colpi di regali di lusso, shopping ed esterne divertenti. A rendere più appetibile agli occhi del pubblico la questione ci ha pensato Cosimo Dadorante, un cavaliere simpatico e dolce che si è presentato alla corte di Tina, e per lei ha fatto davvero di tutto.

Tra weekend in giro per l’Europa, va sottolineato poiché doveroso tutti a sue spese, poi shopping di lusso nei negozi delle migliori maison di moda internazionali e regali da urlo che hanno fatto battere il cuore a più di un’amante dello shopping, Cosimo ha conquistato il favore del pubblico. Il trono di Tina, tuttavia, si è concluso con un nulla di fatto dato che l’opinionista non era realmente intenzionata a trovare l’amore e con il cavaliere pugliese non è scoccata la scintilla, bensì una bella amicizia. Cosimo, infatti, ha parlato benissimo di Cipollari anche dopo la fine del programma e ha ammesso di tenersi in contatto con lei, pronto a rivederla nuovamente alla prima occasione. Questa occasione, sembra, sia finalmente giunta ed è proprio Dadorante a darne annuncio sui social.

Uomini e Donne, Cosimo e Tina insieme a Roma

Dopo tanti mesi di corteggiamento e la carta di credito strisciata innumerevoli volte, Tina Cipollari e Cosimo Dadorante si sono salutati con il sorriso sulle labbra e tanta allegria, promettendosi di rivedersi al più presto. E così i due protagonisti di Uomini e Donne, dove potrebbe approdare Sonia M di Temptation Island, sono rimasti in ottimi rapporti come ha confermato anche il cavaliere pugliese in un’intervista dopo la fine del suo percorso nel dating show di Canale 5. Ed ecco che ora Tina e Cosimo hanno deciso di rivedersi e, ad annunciarlo, è proprio lui sui social.

“Cuoricini mi sto preparando. Sto facendo anche io la maschera della Papuasia. Arrivo, la prossima settimana sono a Roma. Parola chiave shopping, shopping, shopping”.

Insomma, a breve, Tina e Cosimo si rivedranno a Roma per fare del sano shopping insieme, una passione che li lega molto. Certo ci viene da chiederci se, anche lontano dalle telecamere, sarà sempre il cavaliere pugliese a pagare per entrambi o se questa volta anche Tina vorrà contribuire. Noi immaginiamo che si verificherà la prima ipotesi tuttavia.

