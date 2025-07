Temptation Island, tutti vogliono Sonia M a Uomini e Donne: sarà al fianco di Gemma e Sabrina?

News VIP

Dopo aver raccolto pareri più che positivi a Temptation Island, provocando anche uno strappo alla regola mia visto prima, Sonia M potrebbe essere tra le protagoniste del trono over di Uomini e Donne.

La nuova stagione di Temptation Island è inizia e una coppia ha già lasciato il programma, ovvero quella composta da Sonia M e Alessio. Alla avvocatessa, tuttavia, è stata concessa l’opzione straordinaria di rimanere come “consulente” delle sue colleghe nel villaggio delle fidanzate, una richiesta fatta proprio da loro che hanno immediatamente avvertito il bisogno di averla vicina in questo viaggio. Sonia M ha convinto tutti, tanto che sul web c’è già chi lancia appelli a Maria De Filippi per portarla nel cast del trono over di Uomini e Donne.

Temptation Island, Sonia M convince tutti

Finalmente è tornato Temptation. Island e il pubblico di Canale 5 ha accolto con estremo entusiasmo la nuova stagione del reality show condotto da Filippo Bisciglia, come testimonia lo share alle stelle. Tra i protagonisti che sin da subito hanno colpito gli spettatori ci sono Sonia M e Alessio, una coppia di avvocati con una lunga relazione nata durante il tirocinio del siciliano, segnata da una forte differenza d’età. Alessio ha voluto partecipare al programma a causa di frequenti discussioni nel rapporto con la sua compagna ma, una volta arrivato a destinazione, l’avvocato ha confessato ben altra verità.

Così, Sonia M si è vista recapitare un video nel quale il suo fidanzato ammetteva di non averla mai amata, di stare con lei per gratitudine, di essere felice di essere in mezzo a tante ragazze giovani finalmente. Una pugnalata al cuore per lei, che ha provocato anche una forte reazione nel pubblico che subito ha preso le sue difese, dato il comportamento inaccettabile di Alessio che è stato davvero perfido e senza rispetto. Alla fine, dopo aver ragionato, Sonia M ha chiesto il falò di confronto anticipato e ha deciso di lasciare il programma quando Alessio, criticato da Karina Cascella, dopo una sceneggiata davvero pietosa per il genere umano, non ha voluto accettare.

Però attenzione, colpo di scena, per la prima volta nella storia di Temptation Island è successo che Sonia M è stata invitata a rimanere nel villaggio delle fidanzate come una sorte di “guida” per le altre concorrenti, che hanno fatto espressamente richiesta alla produzione di farla rimanere con loro. Anche il pubblico è stato felice di questa decisione, soprattutto vedendo andare via Alessio con la coda tra le gambe.

Temptation Island, Sonia M a Uomini e Donne?

Insomma, come dicevamo, Sonia M continua il suo percorso a Temptation Island ma non più in coppia con Alessio cacciato, giustamente, senza troppe cerimonie dopo la sua pessima figura in diretta nazionale, bensì come consulente e compagna di viaggio delle altre ragazze. Questo strappo alla regola ha portato tanta enfasi nel pubblico da casa, che si è detto d’accordo con questa opportunità concessa all’avvocatessa siciliana ma non solo. Dopo la messa in onda della prima puntata di Temptation Island, infatti, il popolo del web ha iniziato a chiedere a gran voce che Sonia M sia inserita nel cast del trono over di Uomini e Donne.

Secondo il pubblico, infatti, lei sarebbe perfetta nel parterre femminile del dating show di Maria De Filippi e molti già la immaginano alla corte di Arcangelo, grande protagonista dell’ultima stagione del programma il quale tuttavia potrebbe essersi fidanzato con una giovane donna, oppure al fianco di Gemma Galgani e Sabrina Zago, alla ricerca dall’amore. C’è anche chi ipotizza che per il suo carattere deciso, Sonia M potrebbe diventare la nuova rivale di Tina Cipollari, anche se per noi all’opinionista non potrà con piacere la forte e indomita siciliana. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivederla a settembre a Uomini e Donne?

Scopri le ultime news su Temptation Island.