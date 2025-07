Uomini e Donne, Cosimo Dadorante e Tina Cipollari insieme dopo il programma: "Andiamo a far danni!"

News VIP

L'ex corteggiatore di Tina Cipollari, Cosimo Dadorante, è stato avvistato insieme all'opinionista dopo Uomini e Donne: ecco cosa stavano combinando insieme!

Cosimo Dadorante si è fatto conoscere nell'ultima edizione di Uomini e Donne come corteggiatore di Tina Cipollari: il simpatico imprenditore ha, infatti, corteggiato la storica opinionista del programma di Canale 5, instaurando con lei un amichevole rapporto di complicità che ha regalato al pubblico del dating show molti momenti di leggerezza. Nonostante il programma sia terminato, Cosimo e Tina si sono mostrati insieme sui social: che cosa staranno combinando?

Uomini e Donne, Cosimo e Tina avvistati insieme!

Il trono di Tina Cipollari è stato un divertente esperimento per il dating show di Maria De Filippi: la storica opinionista del programma Fascino si è prestata a lasciarsi corteggiare da ricchissimi aspiranti fidanzati, come Cosimo Dadorante. Con il simpatico imprenditore, Tina si era divertita a girovagare per l'Europa, comprando costosi souvenir e visitando alcune città come Parigi e Madrid. Tina aveva anche conosciuto i genitori di Cosimo e il pubblico aveva per un attimo sperato di vederli uscire insieme come una coppia.

Invece, a pochi giorni dalla fine dell'edizione, Cosimo aveva salutato tutti, compresa la sua Tina, donando ricchi regali d'addio e promettendo di restare in contatto con tutti. E, stando alle foto apparse sui social, l'ex corteggiatore ha mantenuto la sua promessa, restando in contatto con Tina e mostrandosi insieme a lei.

I due, infatti, si sono ritrovati a Roma e hanno decisodi trascorrere insieme un po' di tempo: su Instagram, sono apparse le foto che li ritraevano a bordo della lussuosa auto di Cosimo e poi al ristorante, il tutto accompagnato dalla didascalia "Andiamo a far danni".

Uomini e Donne, Cosimo Dadorante e Tina Cipollari insieme dopo il programma: "Andiamo a fare danni"

Che questo possa indicare che tra la storica opinionista e Cosimo Dadorante possa esserci una storia d'amore? Sebbene al magazine ufficiale di Uomini e Donne l'ex corteggiatore abbia raccontato di aver sentito un'immediata simpatia e connessione con Tina, ha anche confermato in seguito di nutrire per lei un profondo affetto, ma nulla di più: "Avere un'amica così importante è un grande onore e Tina la amano in tutto il mondo".

Da qui la decisione di trascorrere insieme qualche momento a Roma, divertendosi tra ristoranti e shopping . Il tutto documentato con stories e filmati sui social, nei quali Tina Cipollari e Cosimo Dadorante sono apparsi insieme, intenti a divertirsi per le strade della Capitale. In questo modo, Cosimo ha anche mantenuto la promessa di risentire presto Tina, come aveva anticipato di recente, rivelando che aveva intenzione di portare la sua "cuoricina" a fare shopping:

" Cuoricini mi sto preparando. Sto facendo anche io la maschera della Papuasia. Arrivo, la prossima settimana sono a Roma. Parola chiave shopping, shopping, shopping"

