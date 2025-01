Uomini e Donne, Michele Longobardi torna sui social dopo l'addio al trono: "Persone approfittatrici"

News VIP

Michele Longobardi rompe il silenzio sui social dopo la cacciata a Uomini e Donne: l'ex tronista campano ha chiesto scusa per quanto accaduto, ma non senza lanciare qualche frecciata a chi ha distrutto il suo percorso sul trono.

La puntata di ieri di Uomini e Donne ha segnato la fine del trono di Michele Longobardi. A poche ore dalla sua uscita di scena, l'ex tronista campano ha deciso di tornare sui social per spiegare il suo punto di vista e chiedere scusa a tutte le persone che hanno seguito il suo percorso nel dating show di Canale 5.

Le prime parole sui social di Michele Longobardi

Durante l'ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda ieri su Canale 5, Michele Longobardi è stato letteralmente sbugiardato dalla redazione dopo che è arrivata una segnalazione da parte di un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Alessandra Somensi, che ha contattato il dating show di Maria De Filippi rivelando retroscena inediti circa il suo rapporto con il tronista.

Senza mezzi termini, l'ex di Luca Daffrè ha raccontato che lei e Michele si sentivano già da qualche tempo, sebbene lui fosse impegnato a portare avanti la sua conoscenza con Amal, Mary e Veronica. Rivelazioni che hanno sconvolto tutti i presenti in studio e che hanno portato il campano a lasciare disperato e solo il dating show di Maria De Filippi.

Dopo essere stato costretto a lasciare per sempre il trono di Uomini e Donne, Michele ha deciso di tornare sui social. L'ex tronista ha chiesto scusa a tutti per quello che ha fatto, ma non ha perso l'occasione di lanciare una velenosa frecciata a chi ha cercato in tutti i modi di rovinare il suo percorso:

Quando si sbaglia è giusto metterci la faccia faccenda una grande assunzione di responsabilità, di colpe. Inutile incolpare persone, per quanto cattive e approfittatrici, inutile elencare attenuanti. Le mie scuse più sincere vanno alle persone che credevano in me e che meritavano un epilogo migliore. Ci sentiamo presto.

La scelta di Martina De Ioannon

Dopo giorni di attesa, Martina De Ioannon ha deciso di concludere il suo intenso percorso sul trono di Uomini e Donne insieme a Ciro Solimeno, il corteggiatore originario di Torre Annunziata con cui ha creato un'intesa immediata. A rivelare la scelta della romana è stato l'account ufficiale del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che ha postato un romantico scatto dei due innamorati.

Martina e Ciro sono stati immortalati intenti a baciarsi al centro studio, circondati da petali rossi. La scelta di Martina è stata una delle più attese degli ultimi anni e questo grazie a lei, che ha deciso di mettersi in gioco davvero, mostrandosi fragile e tenace al tempo stesso.

Lieto fine anche per Gianmarco Steri. L'amatissimo corteggiatore non è stato scelto da Martina, ma ha ricevuto la proposta di salire sul trono. Gianmarco quindi affiancherà Francesca Sorrentino, portando una ventata di leggerezza ed entusiasmo nello studio, soprattutto dopo gli ultimi tristi eventi che hanno visto protagonista Michele Longobardi.

