Uomini e Donne, Claudia Dionigi svela come ha reagito Lorenzo Riccardi alla notizia della seconda gravidanza!

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi diventeranno nuovamente genitori. Come ha reagito l'ex tronista di Uomini e Donne alla notizia che sarà padre per la seconda volta?

Claudia Dionigi ha annunciato in occasione della festa della mamma, domenica 11 maggio, che lei e Lorenzo Riccardi accoglieranno presto un secondo figlio. In un nuovo intervento sui social, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di svelare come ha reagito il marito alla scoperta che sarebbe diventato padre per la seconda volta.

Uomini e Donne, ecco come ha reagito Lorenzo Riccardi alla scoperta della seconda gravidanza di Claudia Dionigi

Claudia e Lorenzo si sono conosciuti e innamorati nello studio del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi: all'epoca, parliamo del 2019, Lorenzo era uno dei tronisti del parterre classico, mentre Claudia era scesa a corteggiarlo. Tra i due è scattata una forte chimica e alla fine è stata proprio la dolce corteggiatrice a essere scelta da Lorenzo. La coppia, nel 2022, ha accolto la piccola Maria Vittoria e verso la fine del 2024 è convolata a nozze con una cerimonia alla quale erano presenti amici e rispettive famiglie.

In occasione della festa della mamma, Claudia ha condiviso sui social alcuni scatti che confermano che l'ex corteggiatrice è in attesa e questa volta si tratta di un maschietto. Sui social, Claudia è tornata a raccontare della gestazione e di come ha reagito Lorenzo alla notizia, svelando che l'ex tronista si aspettava questa notizia e che alla vista del test di gravidanza positivo è scoppiato a piangere: "Lorenzo un po’ se lo immaginava perché io gli avevo detto di avere un ritardo e ultimamente non mi era mai successo. Niente, poi ho fatto il test da sola a casa e gliel’ho fatto trovare sul divano quando è tornato a casa. L’ha guardato un po’ di volte e si è messo a piangere".

Anche la piccola Maria Vittoria è entusiasta della notizia e, ha rivelato Claudia, tocca la pancia della madre per indicare che lì c'è il suo fratellino: "Dice sempre che nella mia pancia c’è il fratellino e che lei mi aiuterà. Adesso ha un piccolo bambolotto che per lei è il fratellino, io già piango". Per quanto riguarda il possibile nome, Claudia ha rivelato che vorrebbe farlo scegliere a Maria Vittoria e che mentre lei vorrebbe dargli un nome italiano, Lorenzo punta a nomi come Kevin, Josh, Michael. Ma l'ex corteggiatrice ha rassicurato: "Non sarà nessuno di questi".

Uomini e Donne, Claudia Dionigi svela alcuni retroscena sulla sua seconda gravidanza

Rispondendo alle domande sui social dei fan, Claudia Dionigi ha raccontato come ha vissuto questi primi mesi della sua seconda gravidanza. Per l'ex corteggiatrice è una gioia immensa poter diventare mamma una seconda volto, dopo che nel 2022 lei e Lorenzo sono diventati genitori di Maria Vittoria.

Sui social, ha voluto aggiornare i suoi followers sull'andamento della gravidanza, rivelando che non si è trattato di un periodo scevro di preoccupazioni: "Inutile dire che siamo felicissimi, ma non è stato tutto rose e fiori. Ho dovuto fare alcuni accertamenti, tra cui la villocentesi che chi ci è passato sa cosa significa, sa benissimo che non è una passeggiata sia fisicamente che emotivamente. Abbiamo passato giorni infiniti, pieni di paura e ansia. È stato come vivere in un limbo".

Fortunatamente, le sue ansie e paure si sono rivelate infondate, anche se non sono mancati momenti di sconforto, nei quali ha preferito piangere in silenzio, per non turbare la piccola Maria Vittoria.

