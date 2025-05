Uomini e Donne, Claudia Dionigi racconta alcuni retroscena sulla sua seconda gravidanza: "Ansia e paura, perché..."

News VIP

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Claudia Dionigi, ha annunciato insieme al marito Lorenzo Riccardi, di essere in attesa del loro secondo figlio. Ecco cosa ha rivelato sui primi mesi di questa seconda gravidanza!

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono due degli amatissimi protagonisti di Uomini e Donne: la coppia è convolata a nozze nel 2024 e accoglierà presto un nuovo bambino. In occasione della festa della mamma, infatti, l'ex corteggiatrice ha pubblicato una serie di scatti insieme al marito e alla primogenita Maria Vittoria, nata nel 2022, annunciando la seconda gravidanza. Rispondendo alle curiosità dei fan, Claudia ha anche rivelato alcuni retroscena sui primi mesi della sua seconda esperienza con la maternità.

Claudia Dionigi svela alcuni retroscena sulla sua seconda gravidanza

Rispondendo alle domande sui social dei fan, Claudia Dionigi ha raccontato come ha vissuto questi primi mesi della sua seconda gravidanza. Nel 2022, infatti, l'ex corteggiatrice del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è diventata mamma di Maria Vittoria e ora ripeterà l'esperienza per la seconda volta. Sui social, ha voluto aggiornare i suoi followers sull'andamento dellagravidanza, rivelando che non si è trattato di un periodo scevro di preoccupazioni:

"Inutile dire che siamo felicissimi, ma non è stato tutto rose e fiori. Ho dovuto fare alcuni accertamenti, tra cui la villocentesi che chi ci è passato sa cosa significa, sa benissimo che non è una passeggiata sia fisicamente che emotivamente. Abbiamo passato giorni infiniti, pieni di paura e ansia. È stato come vivere in un limbo"

Claudia non ha nascosto di aver vissuto con una certa ansia l'attesa dei risultati e la conferma che tutto andasse per il meglio. Fortunatamente, le sue ansie e paure si sono rivelate infondate, anche se non sono mancati momenti di sconforto, nei quali ha preferito piangere in silenzio, per non turbare la piccola Maria Vittoria. La conferma che tutti i test erano negativi è stata per Claudia Dionigi una splendida notizia e finalmente l'ex corteggiatrice ha ammesso di aver iniziato a godersi la gravidanza.

Infine, Claudia Dionigi ha voluto lanciare un messaggio alle donne che come lei stanno affrontando situazioni simili: "Voglio lanciare un messaggio a tutte le donne che stanno affrontando in generale esami, paure e attese, non perdete mai la speranza perché il vostro coraggio è più grande di quanto pensiate. Ringrazio la mia ginecologa e adesso inizia questa nuova avventura, se qualcuna vuole scrivermi qualcosa, vuole sfogarsi, io vi leggo sempre".

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: l'annuncio di un secondo bambino in arrivo

In un post su Instagram, Claudia e Lorenzo hanno postato alcuni scatti degli ultimi mesi, compresa una foto con l'ecografia che conferma che presto la loro famiglia accoglierà un nuovo membro. E a corredo della carrellata di foto, la coppia ha aggiunto una dolce didascalia, svelando che il loro secondo figlio sarà un maschio:

"Sta arrivando Lui. Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre. Arriverà a portare scompiglio, risate nuove, notti più corte ma anche un amore che non si può spiegare. Un amore che non si divide, ma che si moltiplica e che fa esplodere di gioia la nostra famiglia"

Al momento, la coppia non ha ancora svelato il nome scelto per il piccolo, ma è evidente che i due sono al settimo cielo al pensiero di accogliere un nuovo membro nella loro famiglia.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne