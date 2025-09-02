TGCom24
Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: "Noi abbiamo partecipato per innamorarci, altri invece..."

Maria Castaldo

Intervistati dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno raccontato alcuni retroscena sul loro legame e sull'arrivo del loro secondo figlio. Ecco cosa hanno rivelato

Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: "Noi abbiamo partecipato per innamorarci, altri invece..."

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono una delle coppie più amate della storia di Uomini e Donne: di recente, l'ex tronista e la sua scelta hanno annunciato di essere in attesa del loro secondo figlio, che nascerà tra qualche mese. E, in un'intervista al magazine ufficiale della trasmissione di Canale 5 hanno rivelato alcuni retroscena sulla gravidanza e condiviso alcuni ricordi del loro periodo nel dating show condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: "Quanta gioia nel vedere da dove siamo partiti"

Tra qualche mese nascerà il secondogenito di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, che hanno condiviso sui social il nome scelto per il fratellino di Maria Vittoria. La coppia è nata negli studi di Uomini e Donne nel 2019 ed è convolata a nozze lo scorso inverno. A distanza di anni dalla scelta, Lorenzo Riccardi ha rivelato al magazine del programma che ha l'abitudine di riguardare quel momento e ancora a volte far fatica a crederci: "Se mi avessero detto che saremmo arrivati dove siamo oggi avrei risposto 'non è possibile'. Non te lo aspetti: ci siamo conosciuti in un programma televisivo e per quanto tu possa conoscere una persona in quel contesto, poi fuori non sai realmente se ci andrai d'accordo anche nella convivenza. A noi è andata bene".

Anche Claudia ha ammesso di essere felice di riguardare il percorso che hanno vissuto e a cosa li ha portati: a vivere un amore totalizzante, anche se nato in un contesto inusuale come quello della tv. I due hanno affrontato diverse sfide, come la lontananza fisica, e aver partecipato a Uomini e Donne li ha aiutati moltissimo: forse non si sarebbero mai trovati se non si fossero incontrati negli studi Elios. Anche perché, ha ammesso Lorenzo, inizialmente i suoi gusti erano del tutto diversi, ma poi si è innamorato di Claudia e tutto è cambiato.

La coppia ha anche raccontato come sta vivendo la seconda gravidanza e quanto l'attesa sia diventata estenuante. Dopo Maria Vittoria, ora, i due sperano che il futuro nascituro sia tranquillo e..."ci faccia dormire, più della sorellina". Ma, hanno ammesso, stanno vivendo la gravidanza in maniera molto diversa: "La vivo con molta più ansia" ha dichiarato Claudia "le prime visite sono state facili, abbiamo dovuto fare degli approfondimenti per assicurarci che il bimbo stesse bene, abbiamo vissuto un mese terribile. Solo dal quito mese l'abbiamo vissuta più serenamente".

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: "A Uomini e Donne per innamorarci, altri invece..."

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi non hanno mancato anche di riflettere su quanto conoscersi a Uomini e Donne sia percepito in maniera molto diversa da chi decide di partecipare al dating show. L'ex corteggiatrice ha ammesso di seguire ancora il programma nelle ore buca e di esservi ancora molto legata. Da spettatrice ha notato come le coppie più recenti non siano nate perché desiderose di innamorarsi com'è accaduto a loro. Anche Lorenzo si è detto d'accordo con la moglie e ha citato alcuni degli esempi di coppie più durature nate nella trasmissione:

"Noi abbiamo partecipato per innamorarci davvero. Basta guardare i risultati, vedi Marco e Beatrice che si sono sposati e anche loro hanno figli (Beatrice Valli e Marco Fantini ndr). Rosa e Pietro (Perrotta e Tartaglione ndr)...Arianna e Andrea (Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli ndr). Come noi. Se vuoi partecipare per visibilità alla fine si percepisce"

Così, Lorenzo Riccardi ha anche voluto offrire un consiglio ai futuri partecipanti al dating show: "Siate sempre voi stessi. Se entri in quel programma per innamorarti davvero, può succedere. Noi ne siamo la prova".

Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
