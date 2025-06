Uomini e Donne, Claudia D'Agostino e Giorgio Edipio in crisi: "Lei ha eliminato tutte le foto di coppia"

News VIP

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne Claudia D'Agostino e il cavaliere Giorgio Edipio sarebbero in crisi: alcuni indizi social lo confermerebbero!

Tra le coppie di questa edizione del trono over di Uomini e Donne non possiamo non citare quella formata da Claudia D'Agostino e da Giorgio Edipio. La dama e il cavaliere del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi hanno iniziato a frequentarsi nel programma dopo che Claudia aveva chiuso la sua turbolenta conoscenza con Diego Tavani. Nel giro di poche settimane, i due hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione e provare a vivere la loro relazione lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne, crisi in corso per Claudia D'Agostino e Giorgio Edipio?

Non è certo la prima volta che si parla di una forte crisi tra Claudia D'Agostino e Giorgio Edipio: i due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne erano usciti dal programma non con le migliori premesse. Se la dama, infatti, era parsa al settimo cielo e desiderosa di vivere all'esterno degli studi Elios la sua relazione con il cavaliere, Giorgio era parso più titubante. La sua incertezza gli aveva attirato il biasimo di Gianni Sperti e Tina Cipollari, oltre a un certo risentimento da parte di Claudia, che si era sentita ferita nell'orgoglio. Tuttavia, il cavaliere ha acconsentito a dare al loro amore appena nato una chance e viversi lontano dalle telecamere. A Witty Tv, Giorgio si era giustificato ricordando le sue difficoltà nel fidarsi del prossimo e di come avesse deciso di tentare il tutto e per tutto per far funzionare la sua storia con Claudia.

I due, da allora, sono apparsi sui social sempre affiatati e vicini e solo qualche settimana fa è arrivata la smentita di Claudia sulle voci di una crisi che li avrebbe divisi. Tramite Instagram, infatti, dove Claudia ha un nutrito profilo di oltre 46mila followers, la dama ha fatto sapere ai fan che tra lei e Giorgio procedeva tutto a gonfie vele. Postando la foto di lei e dell'ex cavaliere mentre portavano a spasso il cagnolino, la dama ha fatto sapere agli haters che non c'era alcuna crisi: "Che stupenda crisi, gli altri inventano" ha scritto ironica.

Tuttavia, a poche settimane da quella smentita, sono arrivate nuove voci di una crisi tra i due ex protagonisti del trono over e questa volta a supportare i rumors ci sarebbe un dettaglio social non da poco: la dama ha rimosso tutte le foto di coppia dal sopracitato profilo Instagram!

Uomini e Donne, Claudia D'agostino e Giorgio Edipio in crisi: "Lei ha eliminato le foto di coppia da Ig"

Il gesto di Claudia D'Agostino di eliminare tutte le foto di coppia con Giorgio Edipio dal suo profilo Ig avvalorerebbero la tesi secondo cui tra la dama e il cavaliere di Uomini e Donne sarebbe tutto finito. Questo significativo gesto non è certo passato inosservato e subito gli esperti di gossip della rete si sono attivati per conoscere la verità dietro la scomparsa delle foto dal profilo Ig di Claudia.

Questa volta, sembra, che non arriverà nessuna smentita, né i rumors che hanno iniziato a circolare possono dirsi infondati: sulle pagine social dell'ex dama non si trovano più gli scatti che la ritraevano insieme a Giorgio e che Claudia aveva collezionato in questi pochi mesi di relazione insieme. A ulteriore conferma arrivano anche le parole di Lorenzo Pugnaloni, che secondo l'ex dama avrebbe diffuso notizie non vere sul suo conto e quello di Girogio.

"E lei ha tolto tutte le foto di coppia" ha commentato Pugnaloni a chi gli ha fatto notare che c'era aria di crisi tra i due "ma come? Qualche settimana fa lei osava smentirmi dicendo che tutto andava a gonfie vele. E ora non si seguono più? Degrado".

