Uomini e Donne, Clarissa Marchese verso il Grande Fratello?: "Una sfida quasi impossibile"

Eleonora Gasparini

L'ex amata tronista di Uomini e Donne, Clarissa Marchese, parla della sua storia d'amore con Federico Gregucci e della possibilità di vederla nel cast di alcuni reality show come il Grande Fratello o L'Isola dei Famosi.

Uomini e Donne, Clarissa Marchese verso il Grande Fratello?: "Una sfida quasi impossibile"

Clarissa Marchese è stata una delle protagoniste più amate e apprezzate di Uomini e Donne. In una nuova e recente intervista, l'ex tronista ha parlato del suo matrimonio con Federico Gregucci e della possibilità di rivederla sul piccolo schermo, magari nel cast di qualche reality show come il Grande Fratello o L'Isola dei Famosi.

Clarissa Marchese: da Uomini e Donne al Gf?

Clarissa Marchese si è raccontata senza filtri in una nuova intervista rilasciata al settimanale Mio. La bella influencer siciliana, che ha partecipato a Uomini e Donne nel 2016 in qualità di tronista, ha raccontato come vanno realmente le cose tra lei e il suo compagno Federico Gregucci e parlato della possibilità di partecipare a qualche reality show di successo.

Senza troppi giri di parole, Clarissa ha ammesso che per lei partecipare al Grande Fratello o a L'Isola dei Famosi sarebbe una sfida troppo difficile. Allo stesso tempo, però, l'ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha rivelato che vedrebbe molto bene il suo amato Federico in Honduras:

Per me sarebbe una sfida quasi impossibile, ho uno spirito di adattamento pari a zero e il mio carattere è lontanissimo dalle dinamiche di questi programmi. Federico, invece, lo vedo più adatto a L’Isola. Lui è un tipo selvaggio, con grande capacità di adattamento, proprio l’opposto di me. Se volesse provarci lo sosterrei pienamente.

La verità di Clarissa sulla crisi con Federico

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono tra le coppie più amate e seguite di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti e innamorati nello studio del popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e da lì non si sono più lasciati. "La verità è che serve tanta fortuna nel trovare la persona giusta. Uomini e Donne è solo un’opportunità per incontrare qualcuno, se lo fai con il cuore aperto e con la voglia autentica di innamorarti, può fare davvero la differenza" ha dichiarato l'ex tronista siciliana, che ha poi raccontato di aver attraversato un periodo di crisi dopo la nascita del secondo figlio:

In nove anni è normale attraversare momenti di difficoltà e di forte stress. Il più complicato, senza dubbio, è stato dopo la nascita di Christian. L’arrivo di un secondo figlio ha inevitabilmente scosso gli equilibri che avevamo costruito tra me, Federico e Arya. In più, eravamo nel pieno di un trasloco...È stato un periodo di grande stanchezza fisica ed emotiva e ovviamente la coppia ne ha risentito. È stata una piccola crisi. Finora abbiamo avuto la fortuna di non dover affrontare nulla che sembrasse insormontabile.

