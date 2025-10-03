Uomini e Donne, intervista esclusiva a Giuseppe Molonia: "Rosanna mi disse che voleva tornare nel programma, Viviana? Magia"

News VIP

Giuseppe Molonia, volto del trono over di Uomini e Donne, si racconta ai microfoni di Comingsoon.it, parlando della fine della relazione con Rosanna Siino e della sua favola d'amore che sta vivendo con la compagna Viviana.

Giuseppe Molonia, siciliano doc che vive a Roma per lavoro ormai da diverso tempo, volto del trono over di Uomini e Donne e protagonista di diverse polemiche nello studio del dating show di Maria De Filippi, si racconta in esclusiva a noi di Comingsoon.it dopo lo scontro in puntata con la sua ex fidanzata Rosanna Siino, raccontandoci anche il momento magico che sta vivendo con la nuova compagna Viviana.

Per lei un vero e proprio colpo di fulmine, una magia come ha detto lui stesso più volte nel corso dell’intervista, sottolineando: nessuna mancanza di rispetto nei confronti di Rosanna, la storia era già finita da tempo dopo tanti tira e molla. Una situazione che iniziava ad avere fin troppo potere anche sulla sua vita quotidiana e lavorativa.

Uomini e Donne, Giuseppe Molonia: "Tutto quello che ho fatto, l’ho fatto con il cuore"

Iniziamo la chiacchierata con Giuseppe Molonia, volto discusso di Uomini e Donne, dal fatto più recente che lo riguarda ovvero lo scontro con Rosanna Siino in studio dopo la loro rottura, avvenuta nel corso dell’estate tra segnalazioni e indiscrezioni che sono circolate sul web, che l’ha accusato di averle mancato di rispetto, tradendola con l’attuale compagna Viviana.

“Voglio iniziare dicendo che tra me e Rosanna non è stato tutto brutto, anzi c’è stato un momento molto bello in cui abbiamo vissuto la nostra storia. Sono stato accusato di essere finto, invece io tutto quello che ho fatto, l’ho fatto con il cuore. Un uomo innamorato, quando vede di non essere corrisposto, arriva ad un momento in cui non ce l’ha fa più. Rosanna mi ha accusato di avere un piede di qua e uno di là, questo non è assolutamente vero. Lei ha dichiarato di non avere più sentimento per me, mentre il 6 luglio mi scrisse un messaggio: “Mi manchi, mi manca quel Giuseppe”. Essendo un bravo avvocato, ha rigirato un po’ la frittata e penso che fosse molto arrabbiata nei miei confronti. Io ho preso 23 voli per andare da lei, mentre lei non ne ha preso nessuno. Nel suo weekend libero, ha preferito uscire per tre giorni con questo suo amico”.

A questo punto ci fermiamo. Chi è questo amico? Giuseppe racconta di aver conosciuto dopo tre mesi l’esistenza di questa persona, ma non vuole fare congetture perché non pensa che Rosanna le abbia mancato di rispetto tanto da videochiamarlo anche in sua presenza. Il problema è il peso che la dama siciliana ha dato a questa persona, trascorrendo con lui un weekend mentre avrebbe potuto raggiungerlo a Roma. Chiarito il punto, il racconto di Molonia continua.

“Io penso che lei sia una brava persona, soprattutto una brava mamma. Se mi avesse dato il 10% di quello che dava alle figlie, non eravamo in questa situazione. Il fatto che con lei non potevi fare tante cose, mi faceva andare giù con il morale e quando io mi allontanavo, lei si riavvicinava. A fine giugno, ad esempio, lei mi chiamò e siamo stati al telefono quattro ore perché lei era gelosa nel sentire voci femminili, che erano mie amiche. Quando la mollavo, lei mi riprendeva. Con me è uscita la dolcezza di Rosanna mentre in puntata ho ritrovato la Rosanna che ho conosciuto inizialmente in studio. Io non penso che una donna non innamorata fa entrare chiunque dentro casa, facendomi conoscere le figlie che per lei sono la sua anima”.

Giuseppe ci tiene a porre l’accento sul fatto che il rapporto con Rosanna si era definitivamente concluso quando lui ha incontrato Viviana, trascorrendo con lei una serata magica. Il 6 luglio, grazie a Gabriele - altro volto noto di Uomini e Donne - il cavaliere ha incontrato Viviana ma non è scattata subito la scintilla, che invece si è conclamata il 26 luglio quando la sua relazione con Rosanna era finita a seguito dell’ennesima minaccia da parte della dama di voler tornare a Uomini e donne.

“Un uomo accanto a lei deve essere una piuma. Rosanna ha fatto intendere che aveva una fotografia già dal fine luglio ma la prima foto ufficiale con Viviana risale al 22 agosto, per questo ho detto che avrà avuto qualche informatore che la informa male. Lei, il 26 luglio, davanti alle sue figlie mi disse - dopo che da metà luglio non avevamo avuto più rapporto fisico - che voleva ritornare a Uomini e Donne, visto che non l’avevo portata a Temptation Island. Per rispondere anche a Gianni Sperti: non è stata una tattica, ma la casualità. Il 6 luglio ho conosciuto tante persone, tra cui Viviana, poi il 26 luglio dopo questa frase di Rosanna che era il culmine di varie turbolenze tra noi, mi è scattata una molla. E la sera, con Gabriele, siamo andati a ballare a Capo Milazzo, e c’era Viviana con la quale mi sono messo a ballare. È iniziata una magia! Era la prima volta che andavo a ballare, a differenza di quello che dice Rosanna, ho incontrato Viviana e tutta la sera ho ballato con lei fino alle quattro del mattino”.

Giuseppe ha spiegato che Viviana ha visto la puntata di Uomini e Donne con il confronto con Rosanna, ed essendo una donna “puntigliosa” non avrebbe mai accettato questa situazione se avesse avuto il dubbio. Molonia ammette di averle anche proposto di leggere i messaggi, trovando invece la piena fiducia di Viviana. I due, infatti, stanno ancora insieme e la relazione procede a gonfie vele.

“Non ho fatto vedere i messaggi in puntata, perché il giudice è il cuore. Non c’è niente, anzi era lei che mi metteva i cuori ai miei “ti amo”. Rosanna il sentimento lo aveva, ma era molto orgogliosa e forte e probabilmente non si lascia andare a questo sentimento. Io le auguro di trovare un uomo che sappia tenere, perché a me non mi ha saputo tenere. Io ho cercato sempre di adattarmi a lei, alle sue abitudini, al suo umore… Ho dato sempre rispetto, e probabilmente non l’ho avuto da lei perché mi fa prendere un volo, spendo 263 euro di volo per venirti a trovare, arrivo a casa sua per sentirmi dire davanti alle sue figlie che lei vuole tornare a Uomini e Donne. Se tu ricevi una foto a fine luglio, perché non mi chiami se ci tieni? Ha mandato il video alla redazione per stare al centro dell’attenzione”.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha confermato di non aver più contattato Rosanna dopo questa lite a luglio, scegliendo di lasciarla libera e avendo capito che lui stesso avrebbe dovuto volersi più bene. E proprio in quel momento è arrivata Viviana, un incontro inaspettato, che gli sta facendo vivere una magia.

“Io ho frequentato più di un mese pieno Viviana e sto vivendo l’amore vero. Quando l’amore è contraccambiato, quando ci sono quelle piccole cose nella giornata, è una cosa bella. Sono stati tantissimi giorni con lei in Sicilia, ha conosciuto mia figlia piccola ma anche mia madre. Anche Rosanna l’ha conosciuta, loro sono le uniche due donne che le ho presentato dopo la mia ex moglie. Anche io inizialmente pensavo fosse precoce, ma quando dentro di te senti che stai costruendo qualcosa di unico e di bello con questa persona, che hai incontrato quasi per caso. Io vivo l’adesso, come ho detto anche in trasmissione, ma se ogni giorno vivi momenti belli diventano sempre più forti. Con Viviana vivo ogni giorno la gioia dell’amore”.

Giuseppe ha voluto ringraziare personalmente il team di Maria De Filippi, la presentatrice e in particolare la redattrice Lucia, sottolineando che è sempre stato onesto a Uomini e Donne. Avrebbe, infatti, potuto dire un’altra data della conoscenza con Viviana, ma non l’ho fatto. Ci accorgiamo dalla sua voce emozionata che Giuseppe è davvero tanto innamorato della sua Viviana, con la quale in pochissimo tempo ha già stretto un rapporto forte, coinvolgendo anche le rispettive famiglie.

Passiamo ad una notizia che non ci aspettavamo! Giuseppe sarà nel cast di un film intitolato “Fazenda - Una terra, due sogni” regia di Andrea Millici con Antonella Salvucci, Fausto Morciano, prodotto da Piero e Marina Melissano. A confermarci il progetto è l’ex cavaliere siciliano che ha raccontato di essere stato contattato da questa persona che è un suo fan e che ha casualmente incontrato in aeroporto. Nessuno spoiler sul progetto, tuttavia, anche se Giuseppe ha ammesso di aver già ricevuto il copione e che non sarà una comparsa. Invece in vista di una nuova edizione del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini…

"Io lo ammiro tanto Signorini, quindi un’esperienza di questo genere mi piacerebbe soprattutto perché c’è lui che è una persona che ho sempre seguito. Se mi chiama Signorini dico di sì subito!"

