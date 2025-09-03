TGCom24
Uomini e Donne, Clarissa Marchese a cuore aperto: "Io e Federico abbiamo avuto un periodo di crisi, ecco cosa ci ha salvati"

Eleonora Gasparini

L'ex tronista Clarissa Marchese racconta alcuni retroscena inediti della sua storia d'amore con Federico Gregucci, il marito conosciuto proprio nello studio di Uomini e Donne.

Federico Gregucci e Clarissa Marchese sono una delle coppie più amate e apprezzate di sempre di Uomini e Donne. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Canale 5, l'ex tronista siciliana ha ricordato il suo percorso sul trono e parlato della lunga e bellissima storia d'amore con il marito.

Clarissa Marchese: l'amore e la crisi con Federico Grecucci

Cresce l'attesa per la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, che andrà in onda il prossimo lunedì 22 settembre 2025 su Canale 5. Tra le protagoniste che hanno fatto la storia del popolare dating show di Maria De Filippi c'è senza ombra di dubbio l'ex tronista siciliana Clarissa Marchese.

Il suo percorso sul trono è stato davvero emozionante e si è concluso con la scelta di Federico Gregucci. Grazie alla loro dolcezza e spontaneità, i due sono riusciti a conquistare tutto il pubblico di Canale 5, che continua a seguirli ancora oggi sui social. A ricordare quei momenti e a raccontare come vanno le cose tra di loro ci ha pensato proprio Clarissa. Raggiunta dai microfoni del settimanale ufficiale di Uomini e Donne, l'ex tronista ha raccontato:

Siamo stati molto fortunati a trovarci. Dal giorno zero abbiamo capito che c'era affinità tra di noi sotto ogni punto di vista. Eravamo quasi certi da subito che potevamo essere giusti l'uno per l'altra, che potevamo essere una vera coppia e creare una famiglia. Il tempo ci ha dato ragione. Dopo la nascita di Christian abbiamo attraversato un momento di crisi. Un po' perché si erano rotti gli equilibri che avevamo creato, un po' perché eravamo nel pieno di due traslochi. Ne siamo usciti semplicemente con la voglia di riuscire a superare ogni difficoltà. Le crisi vanno accettate. Siamo rimasti uniti nell'obiettivo di mettere al primo posto la famiglia. Il dialogo e il rispetto ci hanno salvati. Il trasferimento a Milano è stato un nuovo inizio.

La rivelazione di Clarissa

Dopo aver rivelato di aver attraversato un periodo di crisi con il marito Federico Gregucci, la bella Clarissa Marchese ha parlato di Uomini e Donne, che quest'anno festeggia la sua 30esima edizione, rivelando che le farebbe piacere se un domani i suoi figli le dicessero di voler partecipare al fortunato dating show di Maria De Filippi:

Uomini e Donne è uno dei tanti modi per trovare l'amore. Sarei contenta se facessero questa esperienza perché avrebbero la possibilità di conoscere delle persone straordinarie, da Maria a Raffaella [...] So che sarebbe per loro un'esperienza che potrebbe soltanto arricchirli a livello umano.

Guida TV