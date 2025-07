Uomini e Donne, Cinzia Paolini e Sebastiano Mignosa avvistati insieme: "Come due innamorati"

News VIP

Cinzia Paolini e Sebastiano Mignosa sono due protagonisti del trono over di Uomini e Donne e sono stati paparazzati insieme...Sono forse una coppia? Ecco cosa sappiamo!

Nel parterre maschile e femminile di questa edizione di Uomini e Donne si sono distinti due personaggi del trono over: Cinzia Paolini e Sebastiano Mignosa. I due sono stati paparazzati a un evento insieme e ai più non è sfuggita la complicità che mostravano. Il cavaliere aveva corteggiato Gloria Nicoletti, mentre Cinzia era stata a lungo divisa tra Arcangelo e Antonio.

Uomini e Donne, Cinzia Paolini e Sebastiano Mignosa avvistati insieme

Cinzia Paolini e Sebastiano Mignosa hanno preso parte all'ultima stagione di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, come dama e cavaliere del trono over. All'interno del programma, i due hanno intrecciato diverse frequentazioni, che però non sono giunte a buon fine: Sebastiano, per esempio, è stato tra i corteggiatori di Gloria Nicoletti, ma con la dama la conoscenza si è interrotta in maniera piuttosto brusca.

Cinzia, invece, è stata invischiata nel triangolo Arcangerlo-Marina-Gemma, frequentando al contempo il cavaliere Antonio, con cui è stata avvistata al di fuori degli studi Elios dopo la fine della trasmissione. Sembrava, perciò, che la sua preferenza si fosse spostata sull'altro cavaliere, ma in una recente intervista a LolloMagazine, la dama ha rivelato di aver avuto qualche recente discussione con Antonio che le ha fatto nascere diversi dubbi sulla loro relazione. La dama ha raccontato di aver compreso che tra loro potrebbero esserci delle differenze inconciliabili e ha poi lasciato intendere di aver risentito, in diverse occasioni, ma solo telefonicamente, Arcangelo, che ha descritto come un vero gentiluomo.

I fan di Uomini e Donne hanno, perciò, dedotto che presto avremmo visto Cinzia e Arcangelo insieme, ma, invece, pare proprio che la dama abbia spostato il suo interesse verso un altro cavaliere: Sebastiano Mignosa, con cui è stata paparazzata a un evento.

Uomini e Donne, Cinzia e Sebastiano insieme a Salerno: è nata una nuova coppia?

Cinzia Paolini e Sebastiano Mignosa sono stati avvistati insieme sul lungomare di Salerno e non è passata inosservata la loro complicità, tanto che già si parla di una nuova coppia del trono over. I due avevano già intrapreso una conoscenza nel programma, con tanto di bacio e promessa di esclusiva, ma nel giro di poche settimane era stata la dama a chiedere al cavaliere di interrompere la loro frequentazione, poiché molto diversi.

Dopo la parentesi Arcangelo-Antonio, tuttavia, la dama sembra aver deciso di dare una seconda possibilità al cavaliere e, infatti, è stata avvistata con lui a un evento a Salerno, dove sono parsi molto complici. La stessa dama ha condiviso sui social una storia in cui compariva anche Sebastiano Mignosa e da una segnalazione, risalente a domenica sera, riportata da Isa&Chia, sembra che i due ex protagonisti del trono over apparissero molto affiatati:

"Ieri a Salerno ad una serata dove Cinzia di Uomini e Donne e delle altre donne cantavano, è arrivato Sebastiano Mignosa. Si sono salutati in modo Intimissimo come se fossero fidanzati. Lui era vestito con maglietta bianca gilet e jeans"

