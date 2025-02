Uomini e Donne, Chiara Pompei abbandona il trono: l'epilogo del suo percorso non andrà in onda in tv (VIDEO)

News VIP

In maniera inaspettata, il trono di Chiara Pompei a Uomini e Donne si conclude in sordina, con un video mostrato su Witty Tv invece che con la tradizionale messa in onda su Canale 5. Ecco cosa è successo!

Uomini e Donne, l'epilogo del trono di Chiara Pompei in un video su Witty Tv

Come annunciato dalle pagine social di Uomini e Donne nelle scorse ore, la conclusione del trono di Chiara Pompei non viene mandata in onda su Canale 5, ma l'episodio riguardante l'epilogo del suo percorso è stato caricato su Witty Tv in maniera del tutto eccezionale. Nel filmato, Maria De Filippi chiede alla tronista di sedersi al centro studio e rassicura Chiara di non volerla accusare di nulla e che a 23 anni a volte si commettono degli errori. La conduttrice del dating show di Canale 5 ricostruisce la dinamica delle segnalazioni pubblicate su Instagram da un ragazzo, Riccardo, che ha affermato che la tronista si era frequentata con lui fino a poco prima di entrare nel programma e l'aveva sbugiardata perché non voleva che Chiara ingannasse la redazione e il programma.

Maria De Filippi racconta che la conoscenza tra Chiara e Riccardo è iniziata ad agosto, ma era una "frequentazione sporadica" che si limitava - come rivela la tronista - che si limitava al vedersi la domenica, ma durante tutta la settimana non c'erano messaggi, né alcun tipo di contatti tra loro. A settembre Riccardo invia una candidatura come single per Temptation Island e a novembre è chiamato per il provino per diventare tentatore. Del provino viene mostrato un estratto in cui Riccardo afferma che cercava nuovi stimoli e non fa cenno della frequentazione con Chiara, se non per dire che dopo che ha chiuso con la sua ragazzi anni fa "ha recuperato tutto il tempo perduto" e che non trova nessuna ragazza che lo attira davvero.

Chiara ammette che avrebbe voluto avere una relazione seria con Riccardo, ma il ragazzo ha mantenuto la loro conoscenza in maniera sporadica e casuale. A dicembre, Chiara aveva anche lei tentato i casting come tentatrice, ma viene chiamata per Uomini e Donne e, inizialmente, rifiuta nella speranza che Riccardo possa cambiare idea su di loro. Il 7 gennaio si rende conto che Riccardo non ha interesse per lei e accetta il trono: da lì iniziano gli incontri con la redazione, i colloqui, le esterne e Chiara racconta tutto a Riccardo, per poi mollarlo a fine gennaio. I primi di febbraio arrivano le prime segnalazioni su Chiara pubblicate da Riccardo, come tentativo di vendetta contro la ragazza.

Uomini e Donne, il trono di Chiara si conclude, Maria De Filippi: "Questo è uno spettacolo un po' così..."

Il ragazzo si presenta in studio e prova a dare la colpa alla tronista, beccandosi però un commento sarcastico di Maria De Filippi quando dichiara di non sapersi esprimere bene per l'emozione. Riccardo accusa Chiara di continuare a mentire e i due fanno a gara a lanciarsi accuse, mettendo in piedi una sceneggiata che non convince molto. La loro frequentazione diventa sporadica all'occorrenza, ma entrambi si amavano e non se lo sono mai detti. A detta della tronista, che ha violato il regolamento continuando a frequentare Riccardo, il ragazzo si è professato innamorato solo quando ha saputo che sarebbe diventata la nuova tronista.

Come fa notare Tina Cipollari, se Chiara non è interessata al ragazzo, potrebbe continuare il suo percorso, ma Maria De Filippi è irremovibile: l'incidente che è accaduto non è cosa da poco, lasciando intendere quale sarà l'epilogo del trono di Chiara. La conduttrice ha anche un'idea molto chiara su Riccardo e non nasconde che non crede alle parole del ragazzo: "Tu hai rosicato perché lei sta a fare tv e tu no" gli urla contro Tina. La tronista gli urla di non volerlo più vedere e scoppia a piangere, mentre Riccardo continua ad accusarla di essere un'ottima attrice e che sta continuando a fingere. In studio gli opinionisti sono dalla parte di Chiara, anche se ammettono che ha sbagliato, ma sono convinti che a influenzarla sia stato Riccardo con le sue parole e il suo comportamento. La conduttrice sottolinea che questo è uno spettacolo pietoso e che sarebbe bene che parlassero da soli lontane dalle telecamere.

Riccardo continua a sostenere di essere innamorato, ma nessuno gli crede visto il suo comportamento. La tronista non vuole continuare a parlare con il ragazzo, ma la padrona di casa la incoraggia invece a chiarire con Riccardo, in modo da prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Dopo aver parlato i due rientrano in studio e Chiara dichiara che anche se Riccardo ha sbagliato vuole conoscerlo, perché le interessa davvero e vorrebbe capire se tra loro può funzionare. "Non hai deluso nessuno, il trono è durato poco, siete un po' due scemi, perché potevate evitare tutto questo, però va bene" e così Maria De Filippi li saluta entrambi.

