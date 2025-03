Uomini e Donne, Chiara Pompei rompe il silenzio sull'addio al trono e su Riccardo Sparacciari: "Non siamo finti..."

News VIP

Dopo i rumors sulla fine della sua relazione con Riccardo Sparacciari, per il quale ha lasciato il trono di Uomini e Donne, Chiara Pompei è intervenuta sui social e ha rivelato come stanno davvero le cose.

Il trono di Chiara Pompei a Uomini e Donne si è concluso ancor prima di entrare nel vivo: dopo appena una settimana e due esterne, infatti, la 23enne romana ha deciso di abbandonare il programma per seguire Riccardo Sparacciari, il ragazzo che aveva pubblicato delle segnalazioni su di lei, svelando di una loro frequentazione che si sarebbe protratta anche durante il breve periodo da tronista di Chiara. Dopo rumors di una crisi e della fine della loro storia, Chiara ha rotto il silenzio ed è tornata sui social per raccontare come stanno le cose tra lei e Riccardo.

Uomini e Donne, Chiara Pompei rompe il silenzio e svela come stanno le cose tra lei e Riccardo Sparacciari

Le segnalazioni diffuse da Riccardo su Chiara erano arrivate anche alla redazione del dating show di Canale 5 e in studio Maria De Filippi aveva deciso di fare chiarezza con la tronista, ricostruendo la dinamica della relazione con Sparacciari. I due ragazzi si erano conosciuti in estate e avevano intrapreso una "frequentazione sporadica" che non si era interrotta neppure con la decisione di Chiara di voltare pagina e accettare di intraprendere il percorso da tronista.

Riccardo, infatti, non contento di questa decisione aveva deciso di rivelare che tra lui e la tronista romana i rapporti non erano affatto conclusi e aveva diffuso online la sua versione della storia. Nonostante anche in studio il ragazzo non sembrasse del tutto sincero, alla fine, Chiara ha deciso di abbandonare il programma e di riprendere a frequentare Riccardo.

Chiara e Riccardo erano stati avvistati insieme per le strade di Roma, confermando così di aver ripreso a frequentarsi, ma nelle scorse ore si erano diffuse voci di una possibile rottura tra i due. L'ex tronista ha però pubblicato un video nel quale ha deciso di svelare come stanno le cose con Riccardo e replicare alle bugie che si erano diffuse sul suo conto. L'ex tronista aveva già anticipato, in un precedente filmato su Instagram, di voler presto spiegare ai suoi followers la sua versione dei fatti e poche ore fa ha postato una storia con la quale ha chiarito come procede la sua storia con Riccardo.

Uomini e Donne, la verità di Chiara sulla storia con Riccardo

Postando una storia sul suo profilo Instagram, Chiara Pompei ha spiegato cosa l'ha spinta a tornare sui social: l'ex tronista ha raccontato che dal suo addio al dating show sono arrivate diverse segnalazioni su di lei e Riccardo e che non voleva che i suoi fan avessero una cattiva opinione di lei. "Stiamo passando per quelli che non siamo, sarei stata finta se fossi rimasta a fare la tronista" ha dichiarato l'ex tronista, aggiungendo che i corteggiatori che erano scesi per lei le interessavano davvero, ma che quando aveva visto Riccardo ha compreso che l'interesse che aveva per lui era molto più forte: "Così ho preferito continuare la nostra conoscenza piuttosto che proseguire con il trono. Cosa ci sarebbe di finto in questo?".

Chiara ha così risposto a coloro che l'hanno accusata di aver recitato una parte per andare in tv e che lei e Riccardo avevano ingannato tutti, poiché avevano continuato a frequentarsi all'insaputa della redazione. Sul legame con Sparacciari, Chiara ha aggiunto: "Volevo sottolineare che io e Riccardo non siamo stati fidanzati, la nostra era una relazione fisica, sporadica, confermata anche dal fatto che stava con altre, non capisco perché le ragazze non abbiano parlato, avrebbero evitato a me delle situazioni scomode".

Lo sfogo dell'ex tronista è proseguito cercando di far comprendere il perché avesse deciso di mantenere privata la storia con Riccardo dopo l'uscita dal programma tv e che aveva realmente creduto nella possibilità di ricominciare e trovare l'amore, partecipando a Uomini e Donne: "Volevo ricominciare da zero, senza includerlo, perché lui non mi ha mai dato una dimsotrazione di interesse oltre il fisico. Se non ho deciso di pubblicare con lui delle storie o foto è perché quando siamo usciti dal programma ho iniziato un dialogo e perché devo condividere i momenti di coppia? Detto ciò, evitate di essere cattivi con persone che non conoscete, questa è l'unica verità che conta. Se volte crederci, bene, altrimenti, sono problemi vostri".

